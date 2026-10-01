Cateo en Zitácuaro: rescatan a perra con desnutrición extrema

La Fiscalía de Michoacán cumplimentó la orden en la colonia Melchor Ocampo; el animal quedó en Control Canino municipal para recibir atención veterinaria.

Perra de pelaje gris con blanco, con las costillas marcadas y una cuerda amarilla y negra atada al cuerpo, tras el cateo por maltrato animal en Zitácuaro.

La perra, de talla mediana fue localizada en la azotea de un inmueble de la colonia Melchor Ocampo, de acuerdo con la FGE.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Oct 01, 2026
Mariana Torres García

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Michoacán, 1 de octubre de 2026.- Una perra con desnutrición extrema fue rescatada en la azotea de un inmueble de la colonia Melchor Ocampo, durante un cateo que la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) cumplimentó dentro de una carpeta de investigación por maltrato animal.

La orden se solicitó a un Juez de Control después de que denuncias e inspecciones previas permitieron reunir datos de prueba suficientes, informó la FGE.

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) ejecutaron la diligencia a través de la Fiscalía Regional de Zitácuaro, con el apoyo de peritos y personal del Ministerio Público.

En la azotea, el personal localizó a una perra de talla mediana y pelaje gris con blanco.

Junto con la desnutrición extrema, la FGE describió evidentes signos de maltrato.

Tras ser asegurada, la perra fue trasladada a las instalaciones del área de Control Canino del municipio de Zitácuaro, donde quedó bajo resguardo de especialistas que le darán diagnóstico médico, nutrición adecuada y atención veterinaria.

La FGE indicó que investigará y sancionará los actos que atenten contra el bienestar y la integridad de los animales, y pidió a la ciudadanía denunciar de manera anónima cualquier hecho de maltrato animal.

sucesos criminalidad proteccion animal michoacan

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