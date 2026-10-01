Ciudad de México, 1 de octubre de 2026.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) replanteará la ubicación del Museo Militar y del Centro Nacional de Historia Militar, que proyectaba construir en un predio aledaño al Bosque de Chapultepec, tras las preocupaciones por posibles afectaciones ambientales.

La dependencia informó el 26 de septiembre que buscará otro campo militar que cuente con construcciones existentes y que no implique afectar áreas verdes.

En su planteamiento original, la Sedena contemplaba una superficie de intervención de 55,624 metros cuadrados, una inversión estimada de 1,658 millones de pesos y un periodo de construcción de aproximadamente 36 meses.

El complejo incluiría salas de exhibición, auditorio, archivo histórico y biblioteca especializada, además de espacios para mostrar documentos, uniformes, vehículos, aeronaves y otros objetos relacionados con más de dos siglos de historia de las Fuerzas Armadas.

El proyecto busca, según la dependencia, fortalecer la oferta cultural de la capital y acercar a la población al conocimiento de la historia militar del país.

El INEGI registró 166 museos en la Ciudad de México durante 2025, que concentraron 25.8 millones de visitantes ese año.

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, cuestionó que se destinara al complejo una zona de valor ambiental y propuso considerar otros terrenos actualmente sin uso como alternativas para su construcción. Aclaró que su objeción no era a la existencia de un museo del Ejército, sino a su ubicación y al uso de recursos públicos en una zona ambientalmente relevante.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, afirmó que el museo no podía construirse en la zona de conservación ambiental de Chapultepec y que existían otras alternativas de ubicación.

La nueva sede aún no ha sido determinada.