Vinculan a proceso a presunto líder de Los Tanzanios en CDMX

Los tres fueron detenidos el 22 de septiembre en la Calzada de Tlalpan, colonia Moderna, con un arma de fuego, narcóticos y dinero en efectivo.

Edgar “N”, Eduardo “N” e Irving “N”, vinculados a proceso en la CDMX; Irving es presunto líder de Los Tanzanios

Edgar “N”, Eduardo “N” e Irving “N” quedaron en prisión preventiva tras la vinculación a proceso del 30 de septiembre. Se presumen inocentes en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Oct 01, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 1 de octubre de 2026.- Irving “N”, a quien la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México identifica como uno de los presuntos líderes del grupo delictivo Los Tanzanios, fue vinculado a proceso el 30 de septiembre por delitos contra la salud, cohecho y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La resolución alcanzó también a Eduardo “N”, alias Lalo el Perico, y a Edgar “N”, detenidos con él en la alcaldía Benito Juárez; ambos fueron vinculados por delitos contra la salud y cohecho.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el 22 de septiembre elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaban recorridos de vigilancia sobre Calzada de Tlalpan, en la colonia Moderna, cuando observaron una camioneta con los tres hombres a bordo.

Irving “N”, que viajaba como copiloto, sostenía un arma de fuego. Los policías marcaron el alto; el conductor aceleró y la camioneta fue interceptada metros adelante.

Durante la inspección, los policías aseguraron un arma de fuego calibre 9 milímetros con cuatro cartuchos útiles; 654.1 gramos de marihuana, 20.5 gramos de cocaína y 8.7 gramos de metanfetamina; cuatro teléfonos celulares y mil pesos en efectivo, además de la camioneta en la que viajaban.

La Fiscalía sostiene que Irving “N” ofreció 10 mil pesos a los policías para que lo dejaran ir y que los otros dos dijeron poder reunir 30 mil pesos con el mismo propósito.

Los tres fueron detenidos y, junto con los indicios asegurados, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público.

A partir de trabajos de inteligencia y del cruce de información, la Fiscalía identificó a Irving “N” como uno de los presuntos líderes de Los Tanzanios, grupo delictivo al que relaciona con extorsión, secuestro, cobro de piso y narcomenudeo, principalmente en las alcaldías Iztapalapa e Iztacalco.

El agente del Ministerio Público integró como datos de prueba las entrevistas a los policías que realizaron la detención y dictámenes periciales en fotografía, química y balística. La autoridad judicial impuso a los tres la prisión preventiva como medida cautelar y fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

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