Querétaro, 1 de octubre de 2026.- Policías de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) detuvieron a dos hombres por causar daños a la carpeta asfáltica sobre la avenida de Las Fuentes, en la colonia Satélite, informó la corporación.
El Centro de Comando de la capital canalizó a una unidad el reporte de dos sujetos que dañaban la carpeta asfáltica en esa avenida, y al llegar, los oficiales vieron a dos personas que coincidían con la descripción del reporte.
Les hicieron saber el motivo de la intervención y les practicaron una inspección: entre sus pertenencias estaban un mazo y un cincel.
Como no pudieron justificar sus acciones, quedaron detenidos y fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ), que determinará su situación legal.