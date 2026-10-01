Día del Café: México produjo más de 1 millón de toneladas

Chiapas, Veracruz y Puebla aportaron más de 80% del volumen; la Ley de Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura prevé un comité de precios de referencia.

Cafeto con cerezas de café rojas y verdes en una plantación, con una montaña al fondo

La Ley de Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura, publicada el 19 de diciembre de 2025, fomenta la cafeticultura bajo sombra.

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Ana Cecilia Márquez
Por Ana Cecilia Márquez Oct 01, 2026
Ana Cecilia Márquez
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Ciudad de México, 1 de octubre de 2026.- México produjo más de un millón de toneladas de café cereza en 2024, y Chiapas, Veracruz y Puebla aportaron más de 80% de ese volumen, de acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).

Chiapas cosechó 392 mil toneladas; Veracruz, 256 mil; Puebla, 225 mil. El cultivo ocupa alrededor de 701 mil hectáreas, según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

La Organización Internacional del Café instituyó en 2015 el Día Internacional del Café, que se conmemora cada 1 de octubre.

En el mensaje difundido por la fecha, el café mexicano llega a más de 40 países y México se presenta como líder en la producción de café orgánico, cultivado en 15 estados con métodos artesanales y sustentables.

Las ventas al exterior sumaron 588.6 millones de dólares entre enero y mayo de 2025, más del doble que los 250.4 millones del mismo periodo de 2024, según el Banco de México. Tomás Edelman, productor de Chiapas, atribuyó el aumento a los precios internacionales récord del grano.

La Ley de Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre de 2025, ordena crear la Comisión Nacional para el Desarrollo de la Cafeticultura, el Sistema Nacional de Información de la Cafeticultura y un comité de seguimiento de precios que emitirá precios de referencia del grano.

Agricultura identificó a ese comité como el eje de la ley, que también fomenta la cafeticultura bajo sombra y fijó su entrada en vigor 180 días después de su publicación.

La dependencia ubica a México como el undécimo productor mundial, con alrededor de cuatro millones de sacos, según cifras difundidas en 2025, y se fijó llegar a ocho millones en 2030 para integrar el grupo de los cinco primeros.

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