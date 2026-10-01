Christa Pike sobrevive a intento de ejecución en Tennessee

La única mujer en el corredor de la muerte de Tennessee fue trasladada a una instalación médica; el gobernador suspendió las ejecuciones restantes del año.

Christa Pike, de cabello largo y rizado, frente a una regla de estatura; sobrevivió al intento de ejecución en Tennessee

Christa Pike llevaba más de 30 años en el corredor de la muerte de Tennessee por el asesinato de Colleen Slemmer, cometido en 1995.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Oct 01, 2026
Mariana Torres García

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Tennessee, Estados Unidos, 1 de octubre de 2026.- Christa Pike, de 50 años, permaneció con vida tras recibir dos dosis de inyección letal durante el intento de ejecución realizado la noche del 30 de septiembre.

El Departamento Correccional de Tennessee confirmó que Pike fue trasladada a una instalación médica después de que el procedimiento no provocara su muerte.

En el corredor de la muerte de Tennessee, Pike pasó más de 30 años y era la única mujer. Fue condenada en 1996 por el asesinato de Colleen Slemmer, cometido en 1995, cuando ella tenía 18 años.

El Departamento Correccional sostuvo que sus funcionarios siguieron el protocolo establecido para la ejecución. Ese protocolo contempla una segunda administración cuando la persona no ha fallecido tras la primera, y la autoridad indicó que no prevé medidas adicionales después de completar las dos aplicaciones.

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, ordenó suspender las ejecuciones restantes previstas para este año y anunció una revisión independiente para determinar qué ocurrió durante el intento de ejecutar a Pike.

El caso generó nuevas dudas sobre el protocolo de pena de muerte e inyección letal en el estado.

Ese mismo día, un tribunal federal de apelaciones había suspendido de manera temporal la ejecución. La Corte Suprema de Estados Unidos levantó después esa medida y permitió que Tennessee continuara con el procedimiento.

Pike permanece bajo atención médica. Sus abogados presentaron recursos de emergencia para detener cualquier nuevo intento de ejecución, y queda abierto en los tribunales qué puede ocurrir después de un procedimiento que no concluyó con su muerte.

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