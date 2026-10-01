Lisboetas esperan explicaciones por salida de Cristiano Ronaldo

La FPF confirmó que el capitán dejó la concentración en Copenhague sin explicar los motivos; los aficionados consultados ven cercana su retirada con Jorge Jesus.

Jugador de la selección de Portugal con el número 7 y el brazalete de capitán señala hacia arriba y sonríe durante un partido.

La FPF aseguró que la preparación de los partidos contra Dinamarca y Noruega seguirá según lo previsto con los otros 24 convocados.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Oct 01, 2026
Mariana Torres García

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Lisboa, Portugal, 1 de octubre de 2026.- La Federación Portuguesa de Futbol (FPF) confirmó que Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de la selección en Copenhague, sin explicar las razones de la marcha de su capitán.

En el centro de Lisboa, aficionados consultados por EFE esperan que el jugador y la federación aclaren lo ocurrido y coinciden en que su retirada se acerca mientras Jorge Jesus sea el entrenador.

La FPF informó que la preparación de los partidos contra Dinamarca y Noruega continuará según lo previsto con los otros 24 convocados. “Toda la delegación mantiene el foco absoluto en los próximos compromisos de la selección nacional y en la consecución de los objetivos definidos”, señaló en un comunicado.

André Azevedo cruzaba la plaza Marquês de Pombal cuando dijo que esperaba la salida de Cristiano “desde hace más tiempo”. Para él, el exatacante del Real Madrid y del Manchester United no tiene el nivel ni el ritmo de sus compañeros: “No lo está, tiene 41 años”, planteó, aunque lo sigue considerando “uno de los mejores jugadores del Mundo”.

Azevedo considera además que el perfil de jugadores y el método de Jorge Jesus, con quien Cristiano coincidió en el Al-Nassr la temporada pasada, “no se adecuan al estilo de Ronaldo”.

Lamentó que la salida no llegara antes: “Quizás hace 2 años habría salido por la puerta gigante, ahora sólo sale por la puerta grande”.

José Lopes, que atiende un kiosco en el mismo barrio, ve “complicada” la permanencia de Cristiano en la selección con este entrenador, aunque sostiene que el madeirense “todavía hace falta”. Vaticinó que, por su edad, podría anunciar su salida.

Sobre la marcha de la concentración, le parece “un poco precipitada”, pero pidió esperar a que todas las partes expliquen qué ocurrió. Entiende que Cristiano no quiera perturbar al resto de los jugadores.

Maria Lourenço, que pasaba por una cafetería cercana, puso la atención en el técnico. Le exige “alguna responsabilidad” por cómo trató a Cristiano en el partido contra Noruega de la Liga de las Naciones, en el que decidió no sacarlo al campo. “Creo que fue una falta de respeto a un jugador de su calidad y edad”, comentó, y apuntó que Jesus tiene un historial de no ser siempre el más correcto. Como Lopes, espera más explicaciones de todas las partes.

Cristiano Ronaldo adelantó que dará explicaciones “a su debido tiempo”.

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