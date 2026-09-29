San Juan del Río, 29 de septiembre de 2026.- Cinco integrantes de Gallos Blancos firmaron autógrafos a niñas, niños y jóvenes en el Jardín Independencia, en el Centro Histórico de San Juan del Río.
Los cinco integrantes de Gallos Blancos firmaron para las infancias y juventudes que acudieron al espacio público. rotativo.com.mx
Pepe Hernández, Juan Pablo Barriga, Alejandro Aldalá, Laisha Espinoza y Ámbar González estuvieron a cargo de las firmas.
Niñas, niños y jóvenes acudieron a la firma de autógrafos de Gallos Blancos en el Jardín Independencia, en el Centro Histórico de San Juan del Río. rotativo.com.mx
Los autógrafos quedaron en balones y láminas impresas. El jardín tuvo también canchas inflables, futbolitos y porterías, con actividades deportivas y de convivencia sin costo para los asistentes.
La firma se realizó en el Jardín Independencia, espacio público del Centro Histórico de San Juan del Río. rotativo.com.mx
El evento fue organizado por el Gobierno Municipal, que preside Roberto Cabrera Valencia, a través de la Coordinación de Festivaleando.
Entre los presentes estuvieron el síndico del Ayuntamiento de San Juan del Río, José Francisco Landeras Layseca, y el coordinador de Festivaleando, Paulino Moreno Paz.