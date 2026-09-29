Gallos Blancos firman autógrafos en San Juan del Río

El Gobierno Municipal organizó el evento con canchas inflables, futbolitos y porterías sin costo para los asistentes en el Centro Histórico.

Ocho personas posan de pie detrás de una mesa con peluches de gallo en el Jardín Independencia, con motivo de la firma de autógrafos de Gallos Blancos.

El Gobierno Municipal, que preside Roberto Cabrera Valencia, organizó el evento a través de la Coordinación de Festivaleando.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 29, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 29 de septiembre de 2026.- Cinco integrantes de Gallos Blancos firmaron autógrafos a niñas, niños y jóvenes en el Jardín Independencia, en el Centro Histórico de San Juan del Río.

Un integrante de Gallos Blancos con gorra azul firma junto a una asistente que porta una camiseta blanca en el Jard\u00edn Independencia. Los cinco integrantes de Gallos Blancos firmaron para las infancias y juventudes que acudieron al espacio público. rotativo.com.mx

Pepe Hernández, Juan Pablo Barriga, Alejandro Aldalá, Laisha Espinoza y Ámbar González estuvieron a cargo de las firmas.

Asistentes hacen fila bajo una carpa en el Jard\u00edn Independencia de San Juan del R\u00edo durante la firma de aut\u00f3grafos de Gallos Blancos. Niñas, niños y jóvenes acudieron a la firma de autógrafos de Gallos Blancos en el Jardín Independencia, en el Centro Histórico de San Juan del Río. rotativo.com.mx

Los autógrafos quedaron en balones y láminas impresas. El jardín tuvo también canchas inflables, futbolitos y porterías, con actividades deportivas y de convivencia sin costo para los asistentes.

Una persona con trenzas y playera negra firma una l\u00e1mina impresa frente a una lona con la leyenda "Firma de aut\u00f3grafos". La firma se realizó en el Jardín Independencia, espacio público del Centro Histórico de San Juan del Río. rotativo.com.mx

El evento fue organizado por el Gobierno Municipal, que preside Roberto Cabrera Valencia, a través de la Coordinación de Festivaleando.

Entre los presentes estuvieron el síndico del Ayuntamiento de San Juan del Río, José Francisco Landeras Layseca, y el coordinador de Festivaleando, Paulino Moreno Paz.

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