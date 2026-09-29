Querétaro, 29 de septiembre de 2026.- Listos a Jugar, un programa que busca fortalecer las habilidades socioemocionales y promover hábitos saludables en preescolar, se aplica en 174 jardines de niños de 12 municipios y alcanza a 18,301 niñas y niños de cuatro y cinco años.

El gobernador Mauricio Kuri González atestiguó los resultados del programa, que se desarrolla entre Sesame Workshop y el Gobierno del Estado. Su propósito es que las niñas y los niños cuiden su cuerpo y mente, comprendan sus emociones y aprendan a alimentarse de manera natural y saludable.

De los 18,301 estudiantes, 8,294 corresponden a segundo grado de preescolar y 10,007 a tercero.

La cobertura territorial incluye 101 jardines de niños en el municipio de Querétaro, 15 en San Juan del Río, 12 en El Marqués, nueve en Jalpan, ocho en Amealco, siete en Pedro Escobedo, seis en Corregidora y seis en Tequisquiapan. Completan los 12 municipios planteles de Pinal de Amoles, Arroyo Seco, Landa de Matamoros y Huimilpan.

A los 174 jardines de niños se sumaron dos Centros de Atención Infantil (CAI), dos jardines de niños indígenas y un Centro de Atención Múltiple (CAM).

La coordinadora general de la USEBEQ, Irene Quintanar Mejía, destacó que uno de los primeros resultados de la estrategia fue la incorporación de 1,064 figuras educativas: 876 docentes, 122 directoras, 47 supervisoras, 13 ATP y seis jefas de sector. Participaron en la primera implementación y conforman la estructura que dará acompañamiento a las comunidades escolares durante el presente ciclo escolar.

Listos a Jugar reúne a 174 jardines de niños de 12 municipios; el municipio de Querétaro concentra 101. rotativo.com.mx

Dentro de un proyecto estatal de convivencia y de cuidado de la salud y de la parte socioemocional, afirmó Quintanar, "contribuimos a construir la paz y a construir una sociedad que tenga una buena y sana convivencia".

Brenda Campos, directora de Impacto Social para América Latina de Plaza Sésamo, explicó que los materiales educativos que reciben los docentes se evalúan periódicamente, se aprueban y se refinan para contar con herramientas de mayor impacto en la comunidad escolar. "Lo que queremos es que este programa les funcione a ustedes, les ayude a hacer el trabajo que ya tienen que hacer y además traiga diversión, alegría y juego", manifestó.

Martha Soto, secretaria de Educación, planteó la importancia de trabajar desde los primeros años para que niñas y niños desarrollen capacidades, hábitos y herramientas para toda la vida, y reconoció a maestras, maestros, directivos, supervisores y personal de apoyo que llevan la estrategia a las aulas. Los programas como el de Plaza Sésamo, dijo, "nos dan herramientas adicionales para hacer con mayor profesionalismo nuestro trabajo".

Sergio Kersenovich, presidente de la Fundación Sí, dijo que el gobernador decidió que la salud y la educación socioemocional de la niñez queretana son un tema prioritario que no podía esperar, y que instruyó a su equipo para trabajar con la fundación.

El seguimiento durante el ciclo escolar incluye visitas de observación a los jardines de niños, un taller de acompañamiento con directivos y un encuentro para compartir experiencias de aplicación en las aulas y con madres y padres de familia. El cierre del programa está previsto para el 11 de junio de 2027.