Polo tocó tierra en Guaymas, Sonora, como huracán categoría 1

Protección Civil reportó sin víctimas el primer impacto en Baja California Sur; Conagua prevé lluvias de hasta 250 milímetros en Sonora.

Imagen satelital del SMN del huracán Polo sobre la costa de Sonora y otros sistemas tropicales en el Pacífico

El huracán Polo tocó tierra por segunda vez en México como categoría 1 al este de Guaymas, Sonora, con vientos máximos sostenidos de 120 km/h, informaron el Servicio Meteorológico Nacional y el Centro Nacional de Huracanes.

Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 29, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

Guaymas, Sonora, 29 de septiembre de 2026.- El huracán Polo tocó tierra por segunda vez en México como categoría 1, al este de Guaymas, Sonora, con vientos máximos sostenidos de 120 km/h, informaron el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

El impacto ocurrió entre las 11:00 y las 12:00 horas, tiempo del centro de México, según el SMN. Menos de 12 horas antes, alrededor de las 00:00 horas, Polo había tocado tierra en Baja California Sur como categoría 2, cerca de Las Barrancas, municipio de Comondú, con vientos sostenidos de 175 km/h y rachas de 205 km/h, de acuerdo con el NHC.

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que el paso del ciclón por Baja California Sur no dejó personas fallecidas ni lesionadas.

Reportó anegaciones viales a nivel de banqueta, escurrimientos, encharcamientos y árboles y ramas caídos, y precisó que se mantienen los servicios de electricidad y agua en Comondú, Mulegé y Loreto, los tres municipios que amenazaba el huracán.

Alrededor de 6,700 personas que permanecieron en refugios temporales regresarían a sus domicilios, de acuerdo con Protección Civil, mientras el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío indicó que se evaluarían los daños materiales.

En Sonora, el Gobierno del estado había declarado alerta naranja en 14 municipios: Álamos, Bácum, Benito Juárez, Cajeme, Empalme, Etchojoa, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Navojoa, Pitiquito, Quiriego, Rosario y San Ignacio Río Muerto. Velázquez pidió a la población de Guaymas y sus alrededores resguardarse aun cuando Polo llegue como categoría 1, y la presidenta advirtió que el riesgo no debe minimizarse.

Conagua pronostica lluvias torrenciales de 150 a 250 milímetros en la costa, el sur y el centro de Sonora, e intensas en el norte de Sinaloa.

El NHC mantiene avisos por vientos fuertes y precipitaciones en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Baja California Sur, Durango y Zacatecas, y advierte que los remanentes de Polo pueden provocar inundaciones repentinas en el suroeste de Estados Unidos.

Conagua prevé que Polo se debilite de forma gradual al internarse en Sonora, por su interacción con una vaguada en altura y el monzón mexicano.

clima huracanes seguridad

Reciente

Tres asistentes sentados frente a un fondo azul durante la presentación del programa Listos a Jugar en Querétaro
Querétaro

Listos a Jugar llega a 18,301 alumnos de preescolar en Querétaro

El programa con Sesame Workshop incluye 174 jardines de niños en 12 municipios y 1,064 figuras educativas que darán acompañamiento durante el ciclo escolar.

Mujer de blusa blanca sonríe frente al escenario del evento donde la Legislatura de Querétaro aprobó la reforma de turismo comunitario.
Legislatura

Legislatura de Querétaro aprueba reforma de turismo comunitario

La diputada Adriana Meza Argaluza explicó que el modelo busca que los beneficios económicos del turismo lleguen de forma directa a familias y comunidades.

Tres personas posan sonrientes frente a una bandera de México y un panel rosa en el evento de la reforma de turismo comunitario en Querétaro.
Legislatura

Legislatura de Querétaro aprueba reforma de turismo comunitario

La diputada Adriana Meza Argaluza explicó que el modelo busca que los beneficios económicos del turismo lleguen de forma directa a familias y comunidades.

Suspensión de ligas de Futbol 7 y Futbol Soccer en el municipio de Querétaro los días 3 y 4 de octubre de 2026
Querétaro

Suspenden ligas de Futbol 7 y Soccer en Querétaro por violencia

La Secretaría del Deporte municipal pidió a las ligas comunicar la medida a equipos, jugadores, cuerpos arbitrales y afición, y evitar actividades no autorizadas.