Guaymas, Sonora, 29 de septiembre de 2026.- El huracán Polo tocó tierra por segunda vez en México como categoría 1, al este de Guaymas, Sonora, con vientos máximos sostenidos de 120 km/h, informaron el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

El impacto ocurrió entre las 11:00 y las 12:00 horas, tiempo del centro de México, según el SMN. Menos de 12 horas antes, alrededor de las 00:00 horas, Polo había tocado tierra en Baja California Sur como categoría 2, cerca de Las Barrancas, municipio de Comondú, con vientos sostenidos de 175 km/h y rachas de 205 km/h, de acuerdo con el NHC.

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que el paso del ciclón por Baja California Sur no dejó personas fallecidas ni lesionadas.

Reportó anegaciones viales a nivel de banqueta, escurrimientos, encharcamientos y árboles y ramas caídos, y precisó que se mantienen los servicios de electricidad y agua en Comondú, Mulegé y Loreto, los tres municipios que amenazaba el huracán.

Alrededor de 6,700 personas que permanecieron en refugios temporales regresarían a sus domicilios, de acuerdo con Protección Civil, mientras el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío indicó que se evaluarían los daños materiales.

En Sonora, el Gobierno del estado había declarado alerta naranja en 14 municipios: Álamos, Bácum, Benito Juárez, Cajeme, Empalme, Etchojoa, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Navojoa, Pitiquito, Quiriego, Rosario y San Ignacio Río Muerto. Velázquez pidió a la población de Guaymas y sus alrededores resguardarse aun cuando Polo llegue como categoría 1, y la presidenta advirtió que el riesgo no debe minimizarse.

Conagua pronostica lluvias torrenciales de 150 a 250 milímetros en la costa, el sur y el centro de Sonora, e intensas en el norte de Sinaloa.

El NHC mantiene avisos por vientos fuertes y precipitaciones en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Baja California Sur, Durango y Zacatecas, y advierte que los remanentes de Polo pueden provocar inundaciones repentinas en el suroeste de Estados Unidos.

Conagua prevé que Polo se debilite de forma gradual al internarse en Sonora, por su interacción con una vaguada en altura y el monzón mexicano.