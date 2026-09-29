Vuelca camioneta en banco de tepetate entre La Valla y La Fuente

El conductor fue auxiliado y valorado por servicios de emergencia sin requerir traslado a un centro hospitalario; las causas quedaron bajo valoración de las autoridades.

Camioneta pick up sobre sus llantas en la ladera de un banco de tepetate, con una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana y personal de emergencia en el lugar.
El conductor perdió el control en la carretera intermunicipal de La Valla a La Fuente y la camioneta se proyectó al desnivel del banco de tepetate.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 29, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 29 de septiembre de 2026.- El conductor de una camioneta pick up perdió el control de la unidad en la carretera intermunicipal de La Valla a La Fuente y se proyectó al desnivel de un banco de tepetate. La camioneta volcó, dio varias volteretas y quedó sobre sus llantas, en dirección a la parte superior.

La unidad, de doble cabina y color negro, terminó sobre la ladera del banco con una puerta abierta y una pieza metálica desprendida a un costado.

Camioneta pick up negra sobre la ladera de un banco de tepetate, con una puerta abierta y una pieza met\u00e1lica desprendida a un costado. La camioneta volcó, dio varias volteretas y quedó sobre sus llantas, en dirección a la parte superior del banco de tepetate. rotativo.com.mx

El conductor resultó con algunos golpes. Fue extraído de la unidad, auxiliado y valorado por los servicios de emergencia. En camilla lo llevaron a la ambulancia y de ahí a un centro hospitalario para su atención.

Patrulla de la Polic\u00eda Municipal de San Juan del R\u00edo, ambulancia y otro veh\u00edculo con torreta en el banco de tepetate de La Valla a La Fuente, sitio de la volcadura. Las causas del percance en la carretera de baja velocidad quedaron bajo valoración de las autoridades. rotativo.com.mx

Al lugar acudió personal del Departamento de Bomberos, de la Cruz Roja y de Protección Civil de San Juan del Río, además de una patrulla de la Policía Municipal. Las unidades de emergencia quedaron estacionadas en el fondo del banco.

Desde la orilla superior, varias personas observaron las maniobras.

Personal de Bomberos, Cruz Roja y Protecci\u00f3n Civil de San Juan del R\u00edo atiende a una persona en camilla tras la volcadura de una camioneta en el banco de tepetate. El conductor fue auxiliado y valorado por los servicios de emergencia, sin que requiriera traslado a un centro hospitalario. rotativo.com.mx

El banco de tepetate se localiza entre las comunidades de La Valla y La Fuente, en los municipios de San Juan del Río y Tequisquiapan.

Se trata de una carretera de baja velocidad. Las causas del percance quedaron bajo investigación de las autoridades.

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