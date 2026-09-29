San Juan del Río, 29 de septiembre de 2026.- El conductor de una camioneta pick up perdió el control de la unidad en la carretera intermunicipal de La Valla a La Fuente y se proyectó al desnivel de un banco de tepetate. La camioneta volcó, dio varias volteretas y quedó sobre sus llantas, en dirección a la parte superior.
La unidad, de doble cabina y color negro, terminó sobre la ladera del banco con una puerta abierta y una pieza metálica desprendida a un costado.
La camioneta volcó, dio varias volteretas y quedó sobre sus llantas, en dirección a la parte superior del banco de tepetate. rotativo.com.mx
El conductor resultó con algunos golpes. Fue extraído de la unidad, auxiliado y valorado por los servicios de emergencia. En camilla lo llevaron a la ambulancia y de ahí a un centro hospitalario para su atención.
Las causas del percance en la carretera de baja velocidad quedaron bajo valoración de las autoridades. rotativo.com.mx
Al lugar acudió personal del Departamento de Bomberos, de la Cruz Roja y de Protección Civil de San Juan del Río, además de una patrulla de la Policía Municipal. Las unidades de emergencia quedaron estacionadas en el fondo del banco.
Desde la orilla superior, varias personas observaron las maniobras.
El conductor fue auxiliado y valorado por los servicios de emergencia, sin que requiriera traslado a un centro hospitalario. rotativo.com.mx
El banco de tepetate se localiza entre las comunidades de La Valla y La Fuente, en los municipios de San Juan del Río y Tequisquiapan.
Se trata de una carretera de baja velocidad. Las causas del percance quedaron bajo investigación de las autoridades.