Querétaro, 29 de septiembre de 2026.- La Policía de Investigación del Delito (PID) detuvo a Rogelio “N” la noche del 9 de septiembre de 2026 en la colonia San Pedrito Peñuelas, municipio de Querétaro, al cumplimentar una orden de aprehensión por homicidio doloso cometido con ventaja, derivado de hechos ocurridos en 2018, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.
La orden corresponde a una causa penal iniciada en 2018. Los actos de investigación realizados para su búsqueda y localización permitieron a elementos de la PID ubicar al imputado en esa colonia.
Al imputado se le informó el motivo de su detención y se le hicieron saber sus derechos. Después fue puesto a disposición del Juez de Control que lo requiere.
Ese juez determinará su situación jurídica conforme al desarrollo del proceso penal.