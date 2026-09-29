Detienen a Rogelio “N” en Querétaro por homicidio doloso de 2018

La Policía de Investigación del Delito localizó al imputado en San Pedrito Peñuelas; quedó a disposición del Juez de Control que lo requiere.

Tarjeta informativa de la Fiscalía de Querétaro con hombre de rostro difuminado, detenido por homicidio doloso

Rogelio “N” fue detenido por la Policía de Investigación del Delito en la colonia San Pedrito Peñuelas por un homicidio doloso cometido con ventaja. Se presume inocente en tanto la autoridad judicial no declare su responsabilidad.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 29, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 29 de septiembre de 2026.- La Policía de Investigación del Delito (PID) detuvo a Rogelio “N” la noche del 9 de septiembre de 2026 en la colonia San Pedrito Peñuelas, municipio de Querétaro, al cumplimentar una orden de aprehensión por homicidio doloso cometido con ventaja, derivado de hechos ocurridos en 2018, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

La orden corresponde a una causa penal iniciada en 2018. Los actos de investigación realizados para su búsqueda y localización permitieron a elementos de la PID ubicar al imputado en esa colonia.

Al imputado se le informó el motivo de su detención y se le hicieron saber sus derechos. Después fue puesto a disposición del Juez de Control que lo requiere.

Ese juez determinará su situación jurídica conforme al desarrollo del proceso penal.

seguridad sucesos criminalidad

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