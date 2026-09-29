Querétaro, 29 de septiembre de 2026.- Más de 11 mil personas disfrutaron de las actividades programadas el 26 de septiembre en el parque La Queretana, primera de las dos jornadas de Sinfonía en La Queretana, de acuerdo con el Municipio de Querétaro. El evento, con acceso gratuito, concluyó el 27 de septiembre.
La noche del 27 de septiembre comenzó con la Banda Sinfónica Juvenil Santiago de Querétaro, bajo la dirección de Sandra Kessler, que presentó rock y ska en formato sinfónico con piezas de agrupaciones como Queen, Soda Stereo y A-ha.
Con la participación del DJ Andrés García, el programa reunió los sonidos de una banda sinfónica, propuestas contemporáneas y música electrónica.
Más tarde volvió al escenario de La Queretana la Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro (OFEQ), dirigida por Mark Kadin, con su propuesta dedicada a la música del cine, después de la presentación del 26 de septiembre, cuando interpretó piezas de películas como Superman, Batman, Piratas del Caribe, Jurassic Park, Interstellar, El Origen, Agente 007 y Star Wars.
Las familias siguieron los conciertos al aire libre desde distintos puntos del parque, incluso con sus mascotas, sobre las áreas verdes de un espacio destinado también a la conservación ambiental.
El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, destacó que La Queretana es un espacio público del Municipio que contribuye a conservar áreas naturales y permite acercar actividades deportivas, culturales, artísticas y recreativas a las familias.
Para Macías, Sinfonía en La Queretana es una muestra de las posibilidades del parque para el disfrute y la convivencia de los queretanos.
El programa de los dos días incluyó también a AUA con Sabo Romo.