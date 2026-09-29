Municipio: más de 11 mil personas en Sinfonía en La Queretana

La Banda Sinfónica Juvenil Santiago de Querétaro y la OFEQ cerraron el evento gratuito con rock, ska, electrónica y música de cine.

Escenario de Sinfonía en La Queretana de noche, con una orquesta, pantallas laterales y público en primer plano.

La OFEQ, dirigida por Mark Kadin, volvió al escenario de La Queretana con su propuesta dedicada a la música del cine.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 29, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 29 de septiembre de 2026.- Más de 11 mil personas disfrutaron de las actividades programadas el 26 de septiembre en el parque La Queretana, primera de las dos jornadas de Sinfonía en La Queretana, de acuerdo con el Municipio de Querétaro. El evento, con acceso gratuito, concluyó el 27 de septiembre.

La noche del 27 de septiembre comenzó con la Banda Sinfónica Juvenil Santiago de Querétaro, bajo la dirección de Sandra Kessler, que presentó rock y ska en formato sinfónico con piezas de agrupaciones como Queen, Soda Stereo y A-ha.

Con la participación del DJ Andrés García, el programa reunió los sonidos de una banda sinfónica, propuestas contemporáneas y música electrónica.

Más tarde volvió al escenario de La Queretana la Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro (OFEQ), dirigida por Mark Kadin, con su propuesta dedicada a la música del cine, después de la presentación del 26 de septiembre, cuando interpretó piezas de películas como Superman, Batman, Piratas del Caribe, Jurassic Park, Interstellar, El Origen, Agente 007 y Star Wars.

Las familias siguieron los conciertos al aire libre desde distintos puntos del parque, incluso con sus mascotas, sobre las áreas verdes de un espacio destinado también a la conservación ambiental.

El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, destacó que La Queretana es un espacio público del Municipio que contribuye a conservar áreas naturales y permite acercar actividades deportivas, culturales, artísticas y recreativas a las familias.

Para Macías, Sinfonía en La Queretana es una muestra de las posibilidades del parque para el disfrute y la convivencia de los queretanos.

El programa de los dos días incluyó también a AUA con Sabo Romo.

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