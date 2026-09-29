Legislatura de Querétaro aprueba reforma de turismo comunitario

La diputada Adriana Meza Argaluza explicó que el modelo busca que los beneficios económicos del turismo lleguen de forma directa a familias y comunidades.

Mujer de blusa blanca sonríe frente al escenario del evento donde la Legislatura de Querétaro aprobó la reforma de turismo comunitario.

La reforma busca que los beneficios económicos del turismo comunitario lleguen de manera directa a las familias y comunidades que participan en la actividad.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 29, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Jalpan de Serra, Querétaro, 29 de septiembre de 2026.- La LXI Legislatura de Querétaro aprobó por mayoría la reforma a la Ley de Turismo del estado en materia de turismo comunitario, una modificación que busca fortalecer el desarrollo regional y abrir más oportunidades a las comunidades turísticas queretanas.

La presidenta de la Comisión de Turismo, diputada Adriana Meza Argaluza, sostuvo que el turismo cobra verdadero sentido cuando contribuye a transformar vidas, fortalecer la movilidad social y generar prosperidad compartida.

En la sesión legislativa, la diputada señaló que la reforma representa un avance hacia un modelo turístico con mayor participación de las comunidades, en particular de las que conservan y protegen los recursos naturales, las tradiciones y el patrimonio cultural del estado.

Según explicó, el turismo comunitario busca que los beneficios económicos de la actividad lleguen de manera directa a las familias y comunidades que participan en su desarrollo, con lo que se fortalecen los emprendimientos locales y se generan nuevas alternativas de ingreso.

Meza calificó la reforma como respuesta a una demanda histórica de las comunidades rurales.

La modificación abre oportunidades para las nuevas generaciones: busca que los jóvenes encuentren alternativas de desarrollo en sus propios municipios y comunidades, y que se fomente el cuidado y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales.

Meza Argaluza subrayó que la construcción de consensos dentro del Poder Legislativo permite avanzar en políticas públicas orientadas a un desarrollo más incluyente, con beneficios para las distintas regiones de Querétaro.

“El Turismo Comunitario representa una oportunidad para que nuestras comunidades sean protagonistas de su propio desarrollo, preservando sus tradiciones, protegiendo su entorno y generando bienestar para sus familias”, afirmó.

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