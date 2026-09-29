Jalpan de Serra, Querétaro, 29 de septiembre de 2026.- La LXI Legislatura de Querétaro aprobó por mayoría la reforma a la Ley de Turismo del estado en materia de turismo comunitario, una modificación que busca fortalecer el desarrollo regional y abrir más oportunidades a las comunidades turísticas queretanas.
La presidenta de la Comisión de Turismo, diputada Adriana Meza Argaluza, sostuvo que el turismo cobra verdadero sentido cuando contribuye a transformar vidas, fortalecer la movilidad social y generar prosperidad compartida.
En la sesión legislativa, la diputada señaló que la reforma representa un avance hacia un modelo turístico con mayor participación de las comunidades, en particular de las que conservan y protegen los recursos naturales, las tradiciones y el patrimonio cultural del estado.
Según explicó, el turismo comunitario busca que los beneficios económicos de la actividad lleguen de manera directa a las familias y comunidades que participan en su desarrollo, con lo que se fortalecen los emprendimientos locales y se generan nuevas alternativas de ingreso.
Meza calificó la reforma como respuesta a una demanda histórica de las comunidades rurales.
La modificación abre oportunidades para las nuevas generaciones: busca que los jóvenes encuentren alternativas de desarrollo en sus propios municipios y comunidades, y que se fomente el cuidado y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales.
Meza Argaluza subrayó que la construcción de consensos dentro del Poder Legislativo permite avanzar en políticas públicas orientadas a un desarrollo más incluyente, con beneficios para las distintas regiones de Querétaro.
“El Turismo Comunitario representa una oportunidad para que nuestras comunidades sean protagonistas de su propio desarrollo, preservando sus tradiciones, protegiendo su entorno y generando bienestar para sus familias”, afirmó.