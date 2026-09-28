Legislatura de Querétaro aprueba proteger intimidad de menores

En el Teatro del Pueblo de Jalpan de Serra avalaron también reformas sobre animales de compañía en divorcios y turismo comunitario, y crearon una medalla.

Personas posan en el escenario frente a una pantalla con el logotipo de la LXI Legislatura de Querétaro, con fotógrafos y público en primer plano.
  • La LXI Legislatura sesionó en el Teatro del Pueblo de Jalpan de Serra y aprobó cuatro dictámenes, entre ellos el que protege la intimidad de menores en procedimientos judiciales.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Jalpan de Serra, Querétaro, 28 de septiembre de 2026.- La LXI Legislatura de Querétaro aprobó el dictamen que adiciona el Código Civil y la Ley de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del estado para proteger la intimidad y la privacidad de los menores, en una sesión de Pleno celebrada en el Teatro del Pueblo de Jalpan de Serra.

El dictamen, presentado por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, parte de que los legisladores tienen la obligación de proteger a niñas, niños y adolescentes de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, y de divulgaciones ilícitas de sus datos personales.

La protección alcanza a la información que se difunda a la opinión pública o como noticia y permita identificarlos, cuando atente contra su honra, imagen o reputación.

Las modificaciones al Código Civil y a la ley estatal de derechos de niñas, niños y adolescentes buscan resguardar la intimidad de los menores y la reserva de sus datos personales en los procedimientos judiciales, donde deberá referirse a ellos por las letras de sus nombres y apellidos.

Las diputadas María Georgina Guzmán Alvarez y María Leonor Barraza Mejía se pronunciaron a favor antes de la votación.

El Pleno aprobó otro dictamen de la misma comisión: la reforma al Artículo 252 del Código Civil del Estado de Querétaro, que permite a los cónyuges pactar, dentro del convenio que regula las consecuencias del divorcio, el cuidado de los animales de compañía bajo su responsabilidad, atendiendo primordialmente a su bienestar, integridad y condiciones adecuadas de vida.

La reforma no les atribuye personalidad jurídica en los términos reconocidos a las personas físicas o morales. Establece un régimen específico de protección acorde con su naturaleza de seres sintientes y con el deber constitucional de garantizar su protección, trato adecuado, conservación y cuidado. El diputado Paul Ospital Carrera se manifestó a favor antes de la votación.

Los legisladores aprobaron también el dictamen de la Comisión de Turismo que reforma y adiciona la Ley de Turismo del Estado de Querétaro en materia de turismo comunitario, una modalidad basada en la participación de las comunidades locales en la gestión de actividades, productos y servicios turísticos.

Es un modelo sostenible que busca mejorar el desarrollo socioeconómico de esas comunidades y conservar los recursos naturales, culturales y patrimoniales.

La reforma busca armonizar la ley al incorporar el turismo comunitario como actividad de interés público, prioridad del estado y actividad esencial para el desarrollo del turismo nacional. La diputada Adriana Elisa Meza Argaluza se pronunció a favor.

El cuarto dictamen, de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, crea la Medalla al Mérito en Protección Civil del Poder Legislativo del Estado de Querétaro para reconocer a quienes se distingan por su trayectoria, desempeño, acciones o aportaciones relevantes en la materia.

Para otorgarla podrán considerarse, entre otros aspectos, la prevención y gestión integral del riesgo de desastres, la innovación científica o tecnológica aplicada a la protección civil, la participación ciudadana y el brigadismo, y los actos de especial relevancia para proteger la vida, la integridad o los bienes de las personas. La diputada Teresita Calzada Rovirosa intervino a favor.

En Asuntos generales, la diputada María Blanca Flor Benítez Estrada se refirió a la situación económica y de vulnerabilidad de la Sierra Gorda; Calzada Rovirosa, a las obras y acciones de protección civil en la zona serrana; el diputado Ulises Gómez de la Rosa, a la escasez de agua y la CEA; y el diputado Homero Barrera McDonald, con el tema Querétaro es de todos, a las facultades del Poder Legislativo y de las instituciones públicas. El diputado Enrique Antonio Correa Sada solicitó el uso de la voz para hechos.

Al término de la sesión, el presidente de la Mesa Directiva, diputado Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz, agradeció la hospitalidad del presidente municipal de Jalpan de Serra, Rubén Hernández Robles, y la asistencia de la presidenta municipal de Landa de Matamoros, Yunuen Benítez Maldonado, y de regidores de la zona serrana.

Piedragil señaló que con dos sesiones de Pleno se cierra el periodo de esta Mesa Directiva y agradeció a los legisladores su colaboración en el ciclo. A partir del 1 de octubre inicia la que presidirá la diputada Meza Argaluza.

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