Jalpan de Serra, Querétaro, 28 de septiembre de 2026.- La LXI Legislatura de Querétaro aprobó el dictamen que adiciona el Código Civil y la Ley de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del estado para proteger la intimidad y la privacidad de los menores, en una sesión de Pleno celebrada en el Teatro del Pueblo de Jalpan de Serra.

El dictamen, presentado por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, parte de que los legisladores tienen la obligación de proteger a niñas, niños y adolescentes de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, y de divulgaciones ilícitas de sus datos personales.

La protección alcanza a la información que se difunda a la opinión pública o como noticia y permita identificarlos, cuando atente contra su honra, imagen o reputación.

Las modificaciones al Código Civil y a la ley estatal de derechos de niñas, niños y adolescentes buscan resguardar la intimidad de los menores y la reserva de sus datos personales en los procedimientos judiciales, donde deberá referirse a ellos por las letras de sus nombres y apellidos.

Las diputadas María Georgina Guzmán Alvarez y María Leonor Barraza Mejía se pronunciaron a favor antes de la votación.

El Pleno aprobó otro dictamen de la misma comisión: la reforma al Artículo 252 del Código Civil del Estado de Querétaro, que permite a los cónyuges pactar, dentro del convenio que regula las consecuencias del divorcio, el cuidado de los animales de compañía bajo su responsabilidad, atendiendo primordialmente a su bienestar, integridad y condiciones adecuadas de vida.

La reforma no les atribuye personalidad jurídica en los términos reconocidos a las personas físicas o morales. Establece un régimen específico de protección acorde con su naturaleza de seres sintientes y con el deber constitucional de garantizar su protección, trato adecuado, conservación y cuidado. El diputado Paul Ospital Carrera se manifestó a favor antes de la votación.

Los legisladores aprobaron también el dictamen de la Comisión de Turismo que reforma y adiciona la Ley de Turismo del Estado de Querétaro en materia de turismo comunitario, una modalidad basada en la participación de las comunidades locales en la gestión de actividades, productos y servicios turísticos.

Es un modelo sostenible que busca mejorar el desarrollo socioeconómico de esas comunidades y conservar los recursos naturales, culturales y patrimoniales.

La reforma busca armonizar la ley al incorporar el turismo comunitario como actividad de interés público, prioridad del estado y actividad esencial para el desarrollo del turismo nacional. La diputada Adriana Elisa Meza Argaluza se pronunció a favor.

El cuarto dictamen, de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, crea la Medalla al Mérito en Protección Civil del Poder Legislativo del Estado de Querétaro para reconocer a quienes se distingan por su trayectoria, desempeño, acciones o aportaciones relevantes en la materia.

Para otorgarla podrán considerarse, entre otros aspectos, la prevención y gestión integral del riesgo de desastres, la innovación científica o tecnológica aplicada a la protección civil, la participación ciudadana y el brigadismo, y los actos de especial relevancia para proteger la vida, la integridad o los bienes de las personas. La diputada Teresita Calzada Rovirosa intervino a favor.

En Asuntos generales, la diputada María Blanca Flor Benítez Estrada se refirió a la situación económica y de vulnerabilidad de la Sierra Gorda; Calzada Rovirosa, a las obras y acciones de protección civil en la zona serrana; el diputado Ulises Gómez de la Rosa, a la escasez de agua y la CEA; y el diputado Homero Barrera McDonald, con el tema Querétaro es de todos, a las facultades del Poder Legislativo y de las instituciones públicas. El diputado Enrique Antonio Correa Sada solicitó el uso de la voz para hechos.

Al término de la sesión, el presidente de la Mesa Directiva, diputado Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz, agradeció la hospitalidad del presidente municipal de Jalpan de Serra, Rubén Hernández Robles, y la asistencia de la presidenta municipal de Landa de Matamoros, Yunuen Benítez Maldonado, y de regidores de la zona serrana.

Piedragil señaló que con dos sesiones de Pleno se cierra el periodo de esta Mesa Directiva y agradeció a los legisladores su colaboración en el ciclo. A partir del 1 de octubre inicia la que presidirá la diputada Meza Argaluza.