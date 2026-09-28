San Juan del Río, 28 de septiembre de 2026.- El descuento en el impuesto sobre traslado de dominio, programado para concluir el 30 de septiembre, podría ampliarse hasta el 30 de diciembre de 2026 si el Ayuntamiento de San Juan del Río aprueba la iniciativa que presentó el regidor Oscar Mauricio Sandoval García.
El programa "Descuento en favor de tu patrimonio; por un legado de bien común 2026" otorga un estímulo fiscal directo en el pago del impuesto sobre traslado de dominio a quienes regularizan sus propiedades mediante donaciones en línea recta consanguínea o entre cónyuges, y también por herencias o legados, de acuerdo con el comunicado de la oficina del regidor.
Sandoval García, de la fracción edilicia de Morena, explicó que la solicitud nace de las peticiones que recabó en jornadas comunitarias y audiencias públicas, donde los ciudadanos manifestaron interés por el beneficio, pero también la imposibilidad de concluir los trámites en el tiempo originalmente estimado.
Entre los trámites que exige el estímulo están los avalúos comerciales, los levantamientos topográficos y la integración del expediente en las notarías. "Al ser procesos técnicos que toman semanas, la ventana de dos meses resultó insuficiente para la realidad que enfrentan los contribuyentes", señaló el regidor.
Sandoval García añadió que un sector importante de la población, principalmente en comunidades vulnerables o alejadas de la cabecera municipal, se enteró de manera tardía de estos descuentos y apenas reúne documentos básicos como actas de nacimiento o escrituras.
La iniciativa de acuerdo será turnada a la comisión respectiva para su estudio y dictamen.
De ser aprobada por el Pleno del Ayuntamiento, las Secretarías de Finanzas Públicas y de Comunicación Social desplegarían las acciones operativas para que el beneficio llegue a más familias. La oficina del regidor sostiene que la medida fortalecería la recaudación propia del municipio sin generar desequilibrios presupuestales.