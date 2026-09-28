San Juan del Río: piden ampliar descuento en traslado de dominio

El regidor Oscar Sandoval argumenta que avalúos, levantamientos topográficos y trámites en notarías toman semanas y que dos meses resultaron insuficientes para las familias.

Hombre de camisa de cuadros sostiene la iniciativa sobre el descuento en traslado de dominio frente a la puerta de cristal de un edificio municipal de San Juan del Río.

La iniciativa de acuerdo propone extender el programa de descuento en traslado de dominio, que estaba programado para concluir el 30 de septiembre.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 28 de septiembre de 2026.- El descuento en el impuesto sobre traslado de dominio, programado para concluir el 30 de septiembre, podría ampliarse hasta el 30 de diciembre de 2026 si el Ayuntamiento de San Juan del Río aprueba la iniciativa que presentó el regidor Oscar Mauricio Sandoval García.

El programa "Descuento en favor de tu patrimonio; por un legado de bien común 2026" otorga un estímulo fiscal directo en el pago del impuesto sobre traslado de dominio a quienes regularizan sus propiedades mediante donaciones en línea recta consanguínea o entre cónyuges, y también por herencias o legados, de acuerdo con el comunicado de la oficina del regidor.

Sandoval García, de la fracción edilicia de Morena, explicó que la solicitud nace de las peticiones que recabó en jornadas comunitarias y audiencias públicas, donde los ciudadanos manifestaron interés por el beneficio, pero también la imposibilidad de concluir los trámites en el tiempo originalmente estimado.

Entre los trámites que exige el estímulo están los avalúos comerciales, los levantamientos topográficos y la integración del expediente en las notarías. "Al ser procesos técnicos que toman semanas, la ventana de dos meses resultó insuficiente para la realidad que enfrentan los contribuyentes", señaló el regidor.

Sandoval García añadió que un sector importante de la población, principalmente en comunidades vulnerables o alejadas de la cabecera municipal, se enteró de manera tardía de estos descuentos y apenas reúne documentos básicos como actas de nacimiento o escrituras.

La iniciativa de acuerdo será turnada a la comisión respectiva para su estudio y dictamen.

De ser aprobada por el Pleno del Ayuntamiento, las Secretarías de Finanzas Públicas y de Comunicación Social desplegarían las acciones operativas para que el beneficio llegue a más familias. La oficina del regidor sostiene que la medida fortalecería la recaudación propia del municipio sin generar desequilibrios presupuestales.

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