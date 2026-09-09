San Juan del Río, 9 de septiembre de 2026.- Quienes tengan un adeudo en el impuesto sobre traslado de dominio de un inmueble en San Juan del Río, y en el predial asociado a ese trámite, pueden acceder a un descuento de hasta 100% en multas, recargos y gastos de ejecución.
El beneficio corre dentro del programa "Descuento en Favor de Tu Patrimonio; Por Un Legado de Bien Común".
El programa, impulsado por el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Roberto Cabrera Valencia, va del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2026 y aplica a los inmuebles cuyo trámite de traslado de dominio permanece con adeudo, junto con el predial vinculado a esa misma propiedad.
Completar el traslado de dominio es el paso que formaliza ante el municipio el cambio de propietario del inmueble.
Los interesados deben presentar la documentación del inmueble en la Dirección de Ingresos, en avenida Benito Juárez número 20, Centro Histórico de San Juan del Río, de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas, para tramitar el descuento en el predial y el traslado de dominio.
El programa es de carácter público y ajeno a cualquier partido político; su uso queda restringido a los fines establecidos en el propio esquema.