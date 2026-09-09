Detienen en Zapopan a Alexis "N" por caso Carlos Manzo

Alexis "N" operaba como enlace regional del grupo criminal en Uruapan tras la detención de "El Licenciado", señalado autor intelectual del crimen.

Alexis "N", detenido en Zapopan, Jalisco, por su presunta relación con el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Alexis "N" fue detenido en Zapopan, Jalisco, señalado como operador regional del grupo delictivo vinculado al homicidio de Carlos Manzo. Se presume su inocencia en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

SSPC / FGR
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 09, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Zapopan, Jalisco, 9 de septiembre de 2026.- Alexis "N" fue detenido en Zapopan, Jalisco, en cumplimiento de una orden de aprehensión relacionada con el homicidio del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Con esta detención suman 32 las personas detenidas por el caso.

En la acción participó personal de la Fiscalía General de Michoacán, la Secretaría de Seguridad de Michoacán, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, de acuerdo con García Harfuch, quien agradeció la colaboración del gobierno de Jalisco y del gobernador Pablo Lemus.

Alexis "N" es identificado como operador regional de un grupo delictivo con presencia en Uruapan y habría asumido funciones dentro de la estructura tras la detención de Jorge Armando "N", alias "El Licenciado", señalado como uno de los autores intelectuales del vinculado a proceso homicidio de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de Velas en Uruapan.

seguridad criminalidad jalisco

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