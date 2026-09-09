Zapopan, Jalisco, 9 de septiembre de 2026.- Alexis "N" fue detenido en Zapopan, Jalisco, en cumplimiento de una orden de aprehensión relacionada con el homicidio del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Con esta detención suman 32 las personas detenidas por el caso.
En la acción participó personal de la Fiscalía General de Michoacán, la Secretaría de Seguridad de Michoacán, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, de acuerdo con García Harfuch, quien agradeció la colaboración del gobierno de Jalisco y del gobernador Pablo Lemus.
Alexis "N" es identificado como operador regional de un grupo delictivo con presencia en Uruapan y habría asumido funciones dentro de la estructura tras la detención de Jorge Armando "N", alias "El Licenciado", señalado como uno de los autores intelectuales del vinculado a proceso homicidio de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de Velas en Uruapan.