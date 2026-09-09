San Juan del Río alista programa de Fiestas Patrias 2026

San Juan del Río, 9 de septiembre de 2026.- El programa de Fiestas Patrias 2026 en San Juan del Río tendrá cuatro días de actos cívicos y culturales, del 13 al 16 de septiembre, con el Jardín Independencia como escenario principal y el Grito de Independencia, la noche del 15, como el momento que concentra la mayor actividad.

El municipio mantiene así el formato de cuatro jornadas con el que ha cerrado sus ediciones recientes.

La celebración abre el domingo 13 de septiembre a las 9:00 horas con el acto cívico conmemorativo al 179 aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, en las instalaciones del Séptimo Regimiento Mecanizado, sobre la hacienda Amazcala, en La Llave.

El lunes 14, a las 10:00 horas, sigue la ceremonia conmemorativa por la participación de Doña Josefa Ortiz de Domínguez en la Independencia de México, en el patio de la Antigua Presidencia, sobre avenida Juárez 36 poniente, en el Centro.

Por la tarde y la noche, el Jardín Independencia recibe tres presentaciones consecutivas: de 18:00 a 19:00 horas, Noche de Folklor con el Grupo de Danza Xochipili, con Sones Huastecos y Gala Jalisco; de 19:00 a 20:30 horas, concierto con la Banda de Música de la XII Región Militar de Irapuato, Guanajuato; y de 20:30 a 22:00 horas, otra Noche de Folklor, ahora con la compañía de Danza Folklórica Ollin Yoliztli Infantil y Juvenil de San Juan del Río, con el mismo repertorio de sones huastecos y gala jalisciense.

El martes 15 es la jornada más extensa. Arranca a las 17:00 horas con la Camerata y la Banda Municipal de San Juan del Río, presentando "Texturas", y continúa a las 18:00 horas con una Noche de Folklor a cargo de Mensajeros del Arte y Folklor, de la Casa Municipal de la Cultura.

De 19:00 a 20:30 horas se presenta la compañía de Danza Folklórica representativa de San Juan del Río, Ollin Yoliztli, en lo que el programa llama "Noche mexicanísima". Le sigue, de 20:30 a 21:50 horas, la Orquesta Nahui Ollin junto con Litio Rock Pop en "Fusión Mexicana: Distorsión Sinfónica", y de 22:00 a 22:50 horas, el estudio "CREA" presenta "Tierra que canta".

A las 22:00 horas, en paralelo, se realiza la llegada del Fuego Patrio y el abanderamiento en la Antigua Presidencia. El Grito de Independencia lo da el presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, de 23:00 a 23:10 horas en el Jardín Independencia — el mismo punto donde, según el reporte de esa noche , la edición 2025 congregó a unas 6 mil personas.

A las 23:15 horas siguen los fuegos artificiales y la quema del castillo, y de 23:10 a 00:30 horas cierra el Mariachi Femenil Nueva Ilusión con "Cantos de México".

El programa concluye el miércoles 16 de septiembre con el acto cívico conmemorativo al 216 aniversario del inicio del movimiento de Independencia de México, a las 9:30 horas, y el desfile cívico militar, a las 10:15 horas, ambos en el Jardín Independencia.