San Juan del Río alista programa de Fiestas Patrias 2026

El Grito de Independencia y el desfile cívico militar rematan cuatro días de actos.

Mujer ondea la bandera de México con vista panorámica de San Juan del Río, en el marco de las Fiestas Patrias 2026

San Juan del Río llevará a cabo su programa de Fiestas Patrias 2026 del 13 al 16 de septiembre, con el Jardín Independencia como escenario principal y el Grito de Independencia, a cargo del presidente municipal Roberto Cabrera Valencia, la noche del 15.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 09, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 9 de septiembre de 2026.- El programa de Fiestas Patrias 2026 en San Juan del Río tendrá cuatro días de actos cívicos y culturales, del 13 al 16 de septiembre, con el Jardín Independencia como escenario principal y el Grito de Independencia, la noche del 15, como el momento que concentra la mayor actividad.

El municipio mantiene así el formato de cuatro jornadas con el que ha cerrado sus ediciones recientes.

La celebración abre el domingo 13 de septiembre a las 9:00 horas con el acto cívico conmemorativo al 179 aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, en las instalaciones del Séptimo Regimiento Mecanizado, sobre la hacienda Amazcala, en La Llave.

El lunes 14, a las 10:00 horas, sigue la ceremonia conmemorativa por la participación de Doña Josefa Ortiz de Domínguez en la Independencia de México, en el patio de la Antigua Presidencia, sobre avenida Juárez 36 poniente, en el Centro.

Por la tarde y la noche, el Jardín Independencia recibe tres presentaciones consecutivas: de 18:00 a 19:00 horas, Noche de Folklor con el Grupo de Danza Xochipili, con Sones Huastecos y Gala Jalisco; de 19:00 a 20:30 horas, concierto con la Banda de Música de la XII Región Militar de Irapuato, Guanajuato; y de 20:30 a 22:00 horas, otra Noche de Folklor, ahora con la compañía de Danza Folklórica Ollin Yoliztli Infantil y Juvenil de San Juan del Río, con el mismo repertorio de sones huastecos y gala jalisciense.

El martes 15 es la jornada más extensa. Arranca a las 17:00 horas con la Camerata y la Banda Municipal de San Juan del Río, presentando "Texturas", y continúa a las 18:00 horas con una Noche de Folklor a cargo de Mensajeros del Arte y Folklor, de la Casa Municipal de la Cultura.

De 19:00 a 20:30 horas se presenta la compañía de Danza Folklórica representativa de San Juan del Río, Ollin Yoliztli, en lo que el programa llama "Noche mexicanísima". Le sigue, de 20:30 a 21:50 horas, la Orquesta Nahui Ollin junto con Litio Rock Pop en "Fusión Mexicana: Distorsión Sinfónica", y de 22:00 a 22:50 horas, el estudio "CREA" presenta "Tierra que canta".

A las 22:00 horas, en paralelo, se realiza la llegada del Fuego Patrio y el abanderamiento en la Antigua Presidencia. El Grito de Independencia lo da el presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, de 23:00 a 23:10 horas en el Jardín Independencia — el mismo punto donde, según el reporte de esa noche, la edición 2025 congregó a unas 6 mil personas.

A las 23:15 horas siguen los fuegos artificiales y la quema del castillo, y de 23:10 a 00:30 horas cierra el Mariachi Femenil Nueva Ilusión con "Cantos de México".

El programa concluye el miércoles 16 de septiembre con el acto cívico conmemorativo al 216 aniversario del inicio del movimiento de Independencia de México, a las 9:30 horas, y el desfile cívico militar, a las 10:15 horas, ambos en el Jardín Independencia.

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