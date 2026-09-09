San Juan del Río, 9 de septiembre de 2026.- El Gobierno Municipal instaló mesas de atención ciudadana en la comunidad de Visthá, donde distintas dependencias realizaron trabajos de limpieza, entrega de jitomate, rehabilitación de espacios públicos y una campaña de salud visual, dentro del programa itinerante Miércoles en Visthá.
El ejercicio reproduce el esquema que la administración de Roberto Cabrera Valencia ha llevado a otras localidades del municipio, como El Granjeno, con jornadas de mesas de servicio y limpieza de espacios públicos.
La rehabilitación de espacios públicos en Visthá incluyó la instalación de señalamiento vial y peatonal.CRÉDITO: Pendiente de confirmar. rotativo.com.mx
El alcalde recogió directamente los planteamientos de vecinos y liderazgos de la comunidad durante el encuentro, de acuerdo con la Presidencia Municipal.
La entrega de jitomate y la campaña de salud visual repiten el catálogo de apoyos que el ayuntamiento llevó semanas antes a Santa Rosa Xajay, donde el mismo esquema itinerante incluyó limpieza y donación de jitomate para las familias de la comunidad.
Dependencias municipales atendieron de manera directa las solicitudes de vecinos y liderazgos comunitarios de Visthá.CRÉDITO: Pendiente de confirmar. rotativo.com.mx
Personal municipal instaló además las mesas de atención directa para recibir solicitudes de los vecinos de Visthá.
El gobierno municipal ha mantenido presencia reciente en la zona: en septiembre de 2025 extrajo más de 70 toneladas de basura del Río San Juan en Visthá, como parte de trabajos preventivos para la temporada de lluvias.