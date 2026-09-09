San Juan del Río lleva servicios y atención ciudadana a Visthá

Personal municipal instaló mesas de atención directa donde escuchó inquietudes de vecinos y liderazgos comunitarios de la zona.

Vecinos de Visthá reciben atención en mesas de servicio durante el programa Miércoles en Visthá, San Juan del Río.

El Gobierno Municipal instaló mesas de atención ciudadana para recibir a vecinos de Visthá durante la jornada de Miércoles en Visthá.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 09, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 9 de septiembre de 2026.- El Gobierno Municipal instaló mesas de atención ciudadana en la comunidad de Visthá, donde distintas dependencias realizaron trabajos de limpieza, entrega de jitomate, rehabilitación de espacios públicos y una campaña de salud visual, dentro del programa itinerante Miércoles en Visthá.

El ejercicio reproduce el esquema que la administración de Roberto Cabrera Valencia ha llevado a otras localidades del municipio, como El Granjeno, con jornadas de mesas de servicio y limpieza de espacios públicos.

Trabajador instala una se\u00f1al de cruce peatonal como parte de la rehabilitaci\u00f3n de espacios p\u00fablicos en Visth\u00e1, San Juan del R\u00edo. La rehabilitación de espacios públicos en Visthá incluyó la instalación de señalamiento vial y peatonal.CRÉDITO: Pendiente de confirmar. rotativo.com.mx

El alcalde recogió directamente los planteamientos de vecinos y liderazgos de la comunidad durante el encuentro, de acuerdo con la Presidencia Municipal.

La entrega de jitomate y la campaña de salud visual repiten el catálogo de apoyos que el ayuntamiento llevó semanas antes a Santa Rosa Xajay, donde el mismo esquema itinerante incluyó limpieza y donación de jitomate para las familias de la comunidad.

Personal municipal atiende de manera directa a vecinos en una mesa de servicios durante el programa Mi\u00e9rcoles en Visth\u00e1, San Juan del R\u00edo. Dependencias municipales atendieron de manera directa las solicitudes de vecinos y liderazgos comunitarios de Visthá.CRÉDITO: Pendiente de confirmar. rotativo.com.mx

Personal municipal instaló además las mesas de atención directa para recibir solicitudes de los vecinos de Visthá.

El gobierno municipal ha mantenido presencia reciente en la zona: en septiembre de 2025 extrajo más de 70 toneladas de basura del Río San Juan en Visthá, como parte de trabajos preventivos para la temporada de lluvias.

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