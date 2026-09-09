Ciudad de México, 9 de septiembre de 2026.- Un juez calificó legal la detención de Luis "N", Enrique "N" y Óscar "N" y los vinculó a proceso por su probable participación en una célula dedicada a la distribución de drogas sintéticas con presencia en Tijuana, Mexicali y Ensenada, Baja California, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) imputó a los tres por su probable participación en delincuencia organizada con fines de delitos contra la salud. A Luis "N" y Enrique "N" se les imputó además por posesión con fines de comercio de metanfetamina y por posesión de cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
La indagatoria contra Luis "N" inició en mayo de 2026 a partir de una denuncia anónima.
Según la FGR, Óscar "N" —asegurado hace unos días durante un cateo en Durango— es probablemente el líder de la organización.
De acuerdo con la investigación, el grupo recibía drogas sintéticas para distribuirlas en centros comerciales y las ocultaba en casas rentadas o en viviendas obtenidas a través de plataformas de estancias de corto plazo.
Las pesquisas contra la célula comenzaron a mediados de 2025, cuando un juez otorgó una orden de cateo para intervenir un domicilio en Tijuana identificado como punto de venta y distribución de droga.
Como parte de esas acciones, la FGR ha cumplido nueve órdenes de cateo —ocho en Tijuana y una en Durango— que derivaron en la detención de siete personas y en el aseguramiento de droga, armas de fuego, cartuchos y vehículos, de acuerdo con el reporte de la dependencia.
La FGR señaló, en su comunicado, que estas acciones buscan investigar y perseguir delitos de alto impacto para evitar su repetición y combatir la impunidad.
A las personas mencionadas se les presume inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.