FGR vincula a proceso a célula de drogas sintéticas en BC

Luis, Enrique y Óscar "N" enfrentan proceso por delincuencia organizada y posesión de drogas sintéticas, con investigaciones que abarcan Tijuana, Mexicali, Ensenada y Durango.

Elementos de la FGR y el Ejército resguardan a un detenido durante un cateo por drogas sintéticas en BC

La FGR llevó a proceso a tres presuntos integrantes de una célula dedicada a la distribución de drogas sintéticas en Baja California. Se presume su inocencia mientras no exista sentencia condenatoria.

FGR
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 09, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ciudad de México, 9 de septiembre de 2026.- Un juez calificó legal la detención de Luis "N", Enrique "N" y Óscar "N" y los vinculó a proceso por su probable participación en una célula dedicada a la distribución de drogas sintéticas con presencia en Tijuana, Mexicali y Ensenada, Baja California, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

En la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) imputó a los tres por su probable participación en delincuencia organizada con fines de delitos contra la salud. A Luis "N" y Enrique "N" se les imputó además por posesión con fines de comercio de metanfetamina y por posesión de cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

La indagatoria contra Luis "N" inició en mayo de 2026 a partir de una denuncia anónima.

Según la FGR, Óscar "N" —asegurado hace unos días durante un cateo en Durango— es probablemente el líder de la organización.

De acuerdo con la investigación, el grupo recibía drogas sintéticas para distribuirlas en centros comerciales y las ocultaba en casas rentadas o en viviendas obtenidas a través de plataformas de estancias de corto plazo.

Las pesquisas contra la célula comenzaron a mediados de 2025, cuando un juez otorgó una orden de cateo para intervenir un domicilio en Tijuana identificado como punto de venta y distribución de droga.

Como parte de esas acciones, la FGR ha cumplido nueve órdenes de cateo —ocho en Tijuana y una en Durango— que derivaron en la detención de siete personas y en el aseguramiento de droga, armas de fuego, cartuchos y vehículos, de acuerdo con el reporte de la dependencia.

La FGR señaló, en su comunicado, que estas acciones buscan investigar y perseguir delitos de alto impacto para evitar su repetición y combatir la impunidad.

A las personas mencionadas se les presume inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

seguridad criminalidad sucesos baja california

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