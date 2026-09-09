Querétaro, 9 de septiembre de 2026.- El coordinador estatal de Morena en Querétaro, Santiago Nieto Castillo, respondió en rueda de prensa a las denuncias electorales cruzadas entre su partido, el PAN y Movimiento Ciudadano (MC), luego de ser cuestionado sobre la queja que la coordinadora estatal de MC, la diputada federal Laura Ballesteros, presentó ante la autoridad electoral por presuntos actos anticipados de campaña derivados de su nombramiento como coordinador.
Nieto Castillo dijo que hasta ese momento no había sido notificado formalmente de la queja de Movimiento Ciudadano y calificó los señalamientos del partido naranja de "frustración y varias mentiras."
Sobre las denuncias anunciadas por el PAN, fue más directo: "son malos abogados y les voy a seguir ganando."
El dirigente recordó que en 2024 enfrentó distintas denuncias y demandas que, dijo, no prosperaron ante la autoridad electoral: el INE desechó una queja en su contra y la de Morena ese año, y sostuvo que el Tribunal Electoral validó en 2023 el proceso interno mediante el cual, entre 15 aspirantes registrados, resultó designado coordinador estatal.
Sobre la dirigencia de MC, Nieto Castillo cuestionó la legitimidad de Ballesteros al frente del partido: dijo que, a diferencia de su propio nombramiento, que atribuyó a un proceso interno y a una convocatoria abierta, la coordinadora fue designada "mediante una decisión unilateral", y cuestionó si los militantes de MC fueron consultados sobre su llegada al cargo.
En sentido inverso, Nieto Castillo cuestionó el gasto de sus contrapartes panistas: acusó a Luis Bernardo Nava y a Felipe "Felifer" Macías de haber destinado más de dos millones de pesos a publicidad en Facebook sin origen claro de los recursos —"la gran pregunta es de dónde sacaron ese dinero", dijo— y afirmó que Morena ha presentado denuncias por ese motivo ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, en la misma línea con la que el coordinador ha exigido antes transparencia patrimonial a funcionarios estatales y a los propios aspirantes del PAN.
Nieto Castillo cerró el tema señalando que el Instituto Electoral del Estado de Querétaro acumula 47 denuncias entre los distintos partidos rumbo a la elección de 2027.