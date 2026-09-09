Querétaro, 9 de septiembre de 2026.- Por cada seis homicidios que, según cifras oficiales, dejaron de cometerse, otros 40 casos aumentan entre homicidios clasificados de otra forma y personas desaparecidas, lo que representa —según el cálculo de Arango— un saldo negativo de 36 personas adicionales que mueren o desaparecen cada día en el país, afirmó el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Querétaro, Martín Arango, al cuestionar las cifras de seguridad que la presidenta de la República presentó la semana pasada en su informe de gobierno.
Arango cuestionó la estrategia federal de seguridad al sostener que el Gobierno federal aprendió a manipular las cifras dividiendo los homicidios en distintos rubros de sus indicadores para aparentar una disminución que, dijo, no corresponde con el comportamiento real de la violencia en el país.
El dirigente panista reclamó falta de transparencia por 600 millones de pesos que, dijo, dejó de percibir la Federación por el huachicol fiscal —recursos que calificó como "la estafa del siglo"— y que, sostuvo, pudieron haberse destinado a hospitales, medicamentos, la conclusión de la autopista México-Querétaro y mejor equipamiento y capacitación para las policías del país.
La crítica se extendió a otros gobiernos de Morena: Arango mencionó los cuestionamientos alrededor de Rubén Rocha Moya, en Sinaloa, y de Marina del Pilar, en Baja California, sobre quienes dijo que correspondía al Gobierno federal investigar y rendir cuentas, no protegerlos políticamente. El líder estatal del PAN acusó a la Federación de intentar evitar que se hable de "narcopartidos" o "narcogobiernos".
Frente a ese señalamiento, Arango contrastó los resultados del gobierno estatal que encabeza Mauricio Kuri, entre ellos un abasto de hasta 95% en las recetas médicas del sistema estatal de salud, la tarifa de transporte público preferencial más baja del país y el respaldo a las familias durante los primeros años de vida de sus bebés, además de la atención en salud mental que impulsa el gobierno estatal.
"Los gobiernos de Acción Nacional sí saben gobernar, porque sí son gobiernos que administran, que planean y, sobre todo, son gobiernos que dan resultados", dijo Arango, quien calificó de "números alegres" y "cifras parciales" el informe de gobierno de la presidenta de la República, del que dijo que "pareciera que nos quieren pintar un Disneylandia".
El dirigente estatal cerró su mensaje al afirmar que, a diferencia de México, Querétaro "tiene una brújula, tiene un norte, tiene un objetivo bien trazado" para seguir cuidando a las familias que viven en la entidad.