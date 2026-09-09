Morena reprueba frase de Gudiño sobre "lengua larga"

El coordinador estatal Santiago Nieto Castillo dijo que el comentario no tiene consecuencia jurídica pero resta seriedad al cargo.

Santiago Nieto Castillo, coordinador estatal de Morena en Querétaro, en rueda de prensa
  • El coordinador estatal de Morena, Santiago Nieto Castillo, calificó de impropia la frase del secretario de Gobierno Eric Gudiño Torres.
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    Martín García Chavero
    Por Martín García Chavero Sep 09, 2026
    Martín García Chavero
    Periodista

    Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

    Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

    Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

    Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

    Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

    Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

    Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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    Querétaro, 9 de septiembre de 2026.- La dirigencia estatal de Morena exigió al secretario de Gobierno de Querétaro, Eric Gudiño Torres "cuidar su mensaje, su vocabulario" y actuar de forma institucional, después de que el funcionario respondiera a las críticas de la oposición con la frase "hay que tener a veces la lengua larga y la cola corta para poder hablar."

    La expresión se dio al ser cuestionado sobre la iniciativa "8 de 8 Plus", que Morena, el Partido Verde y el diputado federal Santiago Nieto Castillo presentaron como contrapropuesta al protocolo antinarcocandidatos impulsado por el gobernador Mauricio Kuri González, en el marco de la entrega y defensa del Quinto Informe de gobierno ante el Congreso local.

    Para la dirigencia morenista, la frase "le quita toda la seriedad a la investidura de un secretario de Gobierno."

    El coordinador estatal de Morena, Santiago Nieto Castillo, señaló en rueda de prensa que el comentario no tiene una consecuencia jurídica directa, pero consideró que un funcionario responsable de "garantizar la gobernabilidad" y "el diálogo respetuoso" no debería usar ese tipo de vocabulario. Agregó que no es la primera ocasión en que Gudiño Torres dirige expresiones de ese tono a sus críticos.

    La dirigencia contrastó el comentario con el estilo de la secretaria de Gobernación federal, Rosa Isela Rodríguez: "yo no me imagino a la secretaria de gobernación... haciendo este tipo de expresiones", dijo uno de los dirigentes durante la conferencia.

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