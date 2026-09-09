Querétaro, 9 de septiembre de 2026.- La dirigencia estatal de Morena exigió al secretario de Gobierno de Querétaro, Eric Gudiño Torres "cuidar su mensaje, su vocabulario" y actuar de forma institucional, después de que el funcionario respondiera a las críticas de la oposición con la frase "hay que tener a veces la lengua larga y la cola corta para poder hablar."
La expresión se dio al ser cuestionado sobre la iniciativa "8 de 8 Plus", que Morena, el Partido Verde y el diputado federal Santiago Nieto Castillo presentaron como contrapropuesta al protocolo antinarcocandidatos impulsado por el gobernador Mauricio Kuri González, en el marco de la entrega y defensa del Quinto Informe de gobierno ante el Congreso local.
Para la dirigencia morenista, la frase "le quita toda la seriedad a la investidura de un secretario de Gobierno."
El coordinador estatal de Morena, Santiago Nieto Castillo, señaló en rueda de prensa que el comentario no tiene una consecuencia jurídica directa, pero consideró que un funcionario responsable de "garantizar la gobernabilidad" y "el diálogo respetuoso" no debería usar ese tipo de vocabulario. Agregó que no es la primera ocasión en que Gudiño Torres dirige expresiones de ese tono a sus críticos.
La dirigencia contrastó el comentario con el estilo de la secretaria de Gobernación federal, Rosa Isela Rodríguez: "yo no me imagino a la secretaria de gobernación... haciendo este tipo de expresiones", dijo uno de los dirigentes durante la conferencia.