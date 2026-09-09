Querétaro, 9 de septiembre de 2026.- Elementos de la División Panteras detuvieron a un sujeto en la colonia San Pedrito Peñuelas durante el Operativo Calle Segura, luego de encontrarle llaves limadas presuntamente utilizadas para forzar cerraduras de vehículos.
El hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado por delitos contra la seguridad pública, instancia que determinará su situación jurídica.
De acuerdo con el reporte de la Policía Estatal de Querétaro, el operativo busca prevenir afectaciones al patrimonio de la ciudadanía en la zona.