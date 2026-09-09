Querétaro es sede del XXXII Congreso de Industria de Reuniones

El encuentro reunirá durante tres días a profesionales, empresas y especialistas del sector turístico de reuniones en el país.

Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, habla en el podio durante la inauguración del XXXII Congreso Nacional de la Industria de Reuniones

El presidente municipal, Felifer Macías, dio la bienvenida a los participantes del XXXII Congreso Nacional de la Industria de Reuniones en Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 09, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 9 de septiembre de 2026.- La capital del estado recibió a representantes, especialistas y empresas del sector de reuniones en la apertura del XXXII Congreso Nacional de la Industria de Reuniones (CNIR), organizado por el Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones (COMIR) y encabezado por el gobernador Mauricio Kuri González junto con el presidente municipal, Felifer Macías.

Felifer Mac\u00edas, presidente municipal de Quer\u00e9taro, habla en el podio durante la inauguraci\u00f3n del XXXII Congreso Nacional de la Industria de Reuniones Felifer Macías encabezó la bienvenida al XXXII Congreso Nacional de la Industria de Reuniones, que reunirá durante tres días a profesionales y empresas del sector en Querétaro. rotativo.com.mx

El encuentro, que se extenderá durante tres días en la ciudad, reúne a profesionales, asociaciones, empresas, recintos, hoteles, destinos y autoridades del sector, con conferencias, paneles, actividades de networking y encuentros de negocios en su programa.

"Hoy Querétaro les ofrece enormes puertas y enormes oportunidades. Contamos con gran capacidad, con gran conectividad, pero, sobre todo, en un espacio de paz, de tranquilidad para hacer negocios, para hacer reuniones, para hacer eventos, para hacer todo tipo de emprendimiento, y que encuentren en esta tierra una tierra de oportunidades", señaló Macías durante la bienvenida a los asistentes.

Felifer Mac\u00edas entre el p\u00fablico, con aud\u00edfonos de traducci\u00f3n simult\u00e1nea, durante una conferencia del XXXII Congreso Nacional de la Industria de Reuniones El presidente municipal, Felifer Macías, participó como asistente en una de las conferencias del XXXII Congreso Nacional de la Industria de Reuniones en Querétaro. rotativo.com.mx

Kuri González, quien encabezó la inauguración, atribuyó a los indicadores de seguridad y competitividad del estado, junto con su conectividad, la capacidad de Querétaro para atraer inversiones, negocios y encuentros nacionales.

Asistentes con aud\u00edfonos de traducci\u00f3n simult\u00e1nea durante una conferencia del XXXII Congreso Nacional de la Industria de Reuniones en Quer\u00e9taro Representantes, empresas y especialistas del sector se reunieron en Querétaro durante el XXXII Congreso Nacional de la Industria de Reuniones. rotativo.com.mx

Macías adelantó que los tres días del Congreso abrirán oportunidades para generar negocios, ampliar capacidades y establecer nuevos proyectos, con Querétaro como punto de unión para profesionales y empresas del sector.

Felifer Mac\u00edas conversa con participantes en el vest\u00edbulo del recinto donde se realiza el XXXII Congreso Nacional de la Industria de Reuniones El presidente municipal, Felifer Macías, saludó a participantes del XXXII Congreso Nacional de la Industria de Reuniones en Querétaro. rotativo.com.mx

En el acto participaron también el presidente del COMIR, Luis Díaz Pascual; la secretaria de Turismo del estado, Adriana Vega Vázquez Mellado, y representantes del sector turístico y empresarial.

Felifer Mac\u00edas se toma una fotograf\u00eda con asistentes al XXXII Congreso Nacional de la Industria de Reuniones en Quer\u00e9taro El presidente municipal, Felifer Macías, convivió con asistentes durante el XXXII Congreso Nacional de la Industria de Reuniones en Querétaro. rotativo.com.mx

No es la primera vez que Kuri González y Macías comparten podio para recibir a un encuentro nacional en la capital: en mayo, ambos inauguraron juntos el Congreso Laboral "El Trabajo nos Une" en el Querétaro Centro de Congresos.

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