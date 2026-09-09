Querétaro, 9 de septiembre de 2026.- La capital del estado recibió a representantes, especialistas y empresas del sector de reuniones en la apertura del XXXII Congreso Nacional de la Industria de Reuniones (CNIR), organizado por el Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones (COMIR) y encabezado por el gobernador Mauricio Kuri González junto con el presidente municipal, Felifer Macías.
Felifer Macías encabezó la bienvenida al XXXII Congreso Nacional de la Industria de Reuniones, que reunirá durante tres días a profesionales y empresas del sector en Querétaro. rotativo.com.mx
El encuentro, que se extenderá durante tres días en la ciudad, reúne a profesionales, asociaciones, empresas, recintos, hoteles, destinos y autoridades del sector, con conferencias, paneles, actividades de networking y encuentros de negocios en su programa.
"Hoy Querétaro les ofrece enormes puertas y enormes oportunidades. Contamos con gran capacidad, con gran conectividad, pero, sobre todo, en un espacio de paz, de tranquilidad para hacer negocios, para hacer reuniones, para hacer eventos, para hacer todo tipo de emprendimiento, y que encuentren en esta tierra una tierra de oportunidades", señaló Macías durante la bienvenida a los asistentes.
El presidente municipal, Felifer Macías, participó como asistente en una de las conferencias del XXXII Congreso Nacional de la Industria de Reuniones en Querétaro. rotativo.com.mx
Kuri González, quien encabezó la inauguración, atribuyó a los indicadores de seguridad y competitividad del estado, junto con su conectividad, la capacidad de Querétaro para atraer inversiones, negocios y encuentros nacionales.
Representantes, empresas y especialistas del sector se reunieron en Querétaro durante el XXXII Congreso Nacional de la Industria de Reuniones. rotativo.com.mx
Macías adelantó que los tres días del Congreso abrirán oportunidades para generar negocios, ampliar capacidades y establecer nuevos proyectos, con Querétaro como punto de unión para profesionales y empresas del sector.
El presidente municipal, Felifer Macías, saludó a participantes del XXXII Congreso Nacional de la Industria de Reuniones en Querétaro. rotativo.com.mx
En el acto participaron también el presidente del COMIR, Luis Díaz Pascual; la secretaria de Turismo del estado, Adriana Vega Vázquez Mellado, y representantes del sector turístico y empresarial.
El presidente municipal, Felifer Macías, convivió con asistentes durante el XXXII Congreso Nacional de la Industria de Reuniones en Querétaro. rotativo.com.mx
No es la primera vez que Kuri González y Macías comparten podio para recibir a un encuentro nacional en la capital: en mayo, ambos inauguraron juntos el Congreso Laboral "El Trabajo nos Une" en el Querétaro Centro de Congresos.