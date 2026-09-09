Alcalde de Querétaro se someterá también al polígrafo

Macías señaló que su gabinete ya presentó declaración patrimonial, fiscal y antidoping desde el inicio de la administración.

Felifer Macías Olvera, alcalde de Querétaro, habla con micrófono durante un evento público

El alcalde de Querétaro, Felifer Macías Olvera, anunció que se someterá a la prueba del polígrafo, en respaldo a la decisión del gobernador Mauricio Kuri.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 09, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 9 de septiembre de 2026.- El alcalde de Querétaro capital, Felifer Macías Olvera, anunció que en los próximos días se someterá también a la prueba del polígrafo, en respaldo a la decisión del gobernador Mauricio Kuri González de aplicarse ese examen como parte del protocolo antinarcocandidatos que impulsa rumbo a la elección de 2027.

Macías calificó la medida del gobernador como un paso adelante en lo que describió como un ambiente nacional complejo, con gobernadores de otras entidades señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Dijo que la prueba deja claro que Querétaro cuenta con un gobernador honesto que ha mantenido a la delincuencia organizada fuera del estado.

El alcalde explicó que su propio gabinete no parte de cero: desde el inicio de la administración, sus funcionarios presentaron declaración patrimonial, de intereses y fiscal, además de pruebas antidoping y constancias de no antecedentes penales, el ejercicio que en Querétaro se conoce como "5 de 5". Ahora, dijo, su equipo se suma a la propuesta del gobernador, a la que calificó de innovadora y de vanguardia.

Macías anticipó resistencias. Consideró que algunos partidos políticos, incómodos con la medida, buscarán formas de evadirla en lugar de sumarse a ella.

La oposición ya se pronunció al respecto: Morena cuestionó públicamente el protocolo "6 de 6", al considerar que varios de sus requisitos ya forman parte de la legislación vigente.

Consultado sobre si ya había tenido contacto con el gobernador, el alcalde capitalino respondió que sostuvo comunicación con Kuri un día antes y que instruyó a su equipo para ubicar las instancias que le permitan realizarse la prueba, aunque no precisó fecha ni el organismo responsable del procedimiento.

politica gobierno felifer macias transparencia

Reciente

Representantes de LIMFLAG, del Hotel Hampton by Hilton y del gobierno de San Juan del Río durante la presentación del Torneo Ráfaga LIMFLAG.
San Juan del Río

Torneo Ráfaga LIMFLAG llega a San Juan del Río

La Universidad Tecnológica de San Juan del Río será la sede, con equipos en las categorías U10, U16, femenil y libre.

Daniel Cholula Guasco, de la Notaría 13, durante el Mes del Testamento en San Juan del Río.
San Juan del Río

Testamento en San Juan del Río evita conflictos familiares: Daniel Cholula

El notario Daniel Cholula Guasco, titular de la Notaría 13, explica el proceso de dos citas y los conflictos que un testamento evita entre herederos.

Mujer ondea la bandera de México con vista panorámica de San Juan del Río, en el marco de las Fiestas Patrias 2026
San Juan del Río

San Juan del Río alista programa de Fiestas Patrias 2026

El Grito de Independencia y el desfile cívico militar rematan cuatro días de actos.

Alexis "N", detenido en Zapopan, Jalisco, por su presunta relación con el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
Seguridad

Detienen en Zapopan a Alexis "N" por caso Carlos Manzo

Alexis "N" operaba como enlace regional del grupo criminal en Uruapan tras la detención de "El Licenciado", señalado autor intelectual del crimen.