Querétaro, 9 de septiembre de 2026.- El alcalde de Querétaro capital, Felifer Macías Olvera, anunció que en los próximos días se someterá también a la prueba del polígrafo, en respaldo a la decisión del gobernador Mauricio Kuri González de aplicarse ese examen como parte del protocolo antinarcocandidatos que impulsa rumbo a la elección de 2027.
Macías calificó la medida del gobernador como un paso adelante en lo que describió como un ambiente nacional complejo, con gobernadores de otras entidades señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Dijo que la prueba deja claro que Querétaro cuenta con un gobernador honesto que ha mantenido a la delincuencia organizada fuera del estado.
El alcalde explicó que su propio gabinete no parte de cero: desde el inicio de la administración, sus funcionarios presentaron declaración patrimonial, de intereses y fiscal, además de pruebas antidoping y constancias de no antecedentes penales, el ejercicio que en Querétaro se conoce como "5 de 5". Ahora, dijo, su equipo se suma a la propuesta del gobernador, a la que calificó de innovadora y de vanguardia.
Macías anticipó resistencias. Consideró que algunos partidos políticos, incómodos con la medida, buscarán formas de evadirla en lugar de sumarse a ella.
La oposición ya se pronunció al respecto: Morena cuestionó públicamente el protocolo "6 de 6", al considerar que varios de sus requisitos ya forman parte de la legislación vigente.
Consultado sobre si ya había tenido contacto con el gobernador, el alcalde capitalino respondió que sostuvo comunicación con Kuri un día antes y que instruyó a su equipo para ubicar las instancias que le permitan realizarse la prueba, aunque no precisó fecha ni el organismo responsable del procedimiento.