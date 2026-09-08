Kuri se somete a prueba pública de control de confianza

La evaluación, aplicada por la firma Centela-Sapiens, forma parte del Protocolo Antinarcocandidatos y la declaración "6 de 6" que impulsa en Querétaro rumbo a 2027.

El gobernador Mauricio Kuri González, con audífonos, durante la aplicación del sistema Cogito de control de confianza en Querétaro.

El gobernador Mauricio Kuri González se sometió a la prueba aplicada por la firma Centela-Sapiens con el sistema Cogito, que integra seis sensores psicofisiológicos procesados por algoritmos automatizados.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 8 de septiembre de 2026.- El gobernador Mauricio Kuri González se sometió voluntariamente a una prueba pública de control de confianza con tecnología de grado de inteligencia, aplicada por una firma independiente, en congruencia con su propuesta de establecer mayores filtros para quienes pretendan contender por un cargo de elección popular y evitar que personas vinculadas con grupos delictivos participen en los próximos procesos electorales.

La evaluación forma parte de la propuesta para completar la declaración "6 de 6" y el Protocolo Antinarcocandidatos que impulsa en Querétaro de cara a las elecciones de 2027.

El examen evaluó tres dimensiones: corrupción, vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado, y defensa de la soberanía nacional. La aplicación estuvo a cargo de Centela-Sapiens, firma técnica especializada en estrategia y seguridad.

Los especialistas de la firma aplicaron al gobernador la prueba mediante el sistema Cogito, una plataforma automatizada de evaluación de confianza desarrollada con tecnología de origen israelí y respaldada en investigación sobre reconocimiento de patrones de conducta; su nombre se inspira en la frase acuñada por el filósofo francés René Descartes, "Cogito, ergo sum" ("pienso, luego existo").

A diferencia de los sistemas tradicionales, que dependen de la interpretación subjetiva de un evaluador humano, Cogito integra seis sensores psicofisiológicos simultáneos procesados por algoritmos automatizados.

Durante la evaluación se midieron la imagen térmica facial, mediante la identificación de variaciones de temperatura en el rostro ante distintos estímulos; las microexpresiones faciales, a través de movimientos involuntarios de los músculos faciales; la respuesta galvánica de la piel, mediante la conductancia eléctrica medida con un sensor en la palma de la mano; la presión arterial, para identificar variaciones en el volumen sanguíneo; el análisis de voz, para detectar cambios en frecuencia, tono y patrones vocales; y el análisis de iris, que contempla la dilatación pupilar y los movimientos oculares involuntarios.

La prueba constó de siete preguntas: el sistema analizó las respuestas del gobernador y, al final, generó un resultado de no sospechoso o sospechoso con base en ese cuestionario.

Personal t\u00e9cnico muestra al gobernador Mauricio Kuri Gonz\u00e1lez la pantalla del sistema Cogito durante la prueba de control de confianza en Quer\u00e9taro. Personal técnico explicó al gobernador Mauricio Kuri González los resultados generados por el sistema Cogito, que analiza las respuestas mediante seis sensores psicofisiológicos. rotativo.com.mx

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