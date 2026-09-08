SJR: 20 al Juzgado Cívico y 3 a la Fiscalía tras operativo

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río, en coordinación con la Policía Estatal, realizó recorridos de vigilancia en 14 colonias.

Elementos de la Policía Municipal de San Juan del Río durante recorrido de vigilancia nocturno junto a patrulla

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río realizó recorridos de vigilancia en 14 colonias del municipio; 20 personas fueron remitidas al Juzgado Cívico y 3 a la Fiscalía General del Estado.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 8 de septiembre de 2026.- Un operativo conjunto de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y la Policía Estatal de Querétaro dejó 20 personas remitidas al Juzgado Cívico y 3 más a disposición de la Fiscalía General del Estado, tras recorridos de vigilancia en 14 colonias del municipio.

Los despliegues se realizaron en las colonias Haciendas de San Juan, Valle Dorado, Cerro Gordo, Solares Banthí, Granjas Banthí, Las Águilas, El Capricho, Las Palomas, Nuevo Parque Industrial, Indeco, Infonavit Pedregoso, La Peña, La Floresta y Santa Cruz Nieto.

De acuerdo con el comunicado de la corporación, los recorridos formaron parte de despliegues operativos estratégicos orientados a inhibir conductas delictivas y preservar el orden y la paz social en el municipio.

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