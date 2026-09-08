San Juan del Río, 8 de septiembre de 2026.- Un operativo conjunto de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y la Policía Estatal de Querétaro dejó 20 personas remitidas al Juzgado Cívico y 3 más a disposición de la Fiscalía General del Estado, tras recorridos de vigilancia en 14 colonias del municipio.
Los despliegues se realizaron en las colonias Haciendas de San Juan, Valle Dorado, Cerro Gordo, Solares Banthí, Granjas Banthí, Las Águilas, El Capricho, Las Palomas, Nuevo Parque Industrial, Indeco, Infonavit Pedregoso, La Peña, La Floresta y Santa Cruz Nieto.
De acuerdo con el comunicado de la corporación, los recorridos formaron parte de despliegues operativos estratégicos orientados a inhibir conductas delictivas y preservar el orden y la paz social en el municipio.