San Juan del Río, 8 septiembre 2026.- Un motociclista perdió la vida tras un fuerte accidente registrado sobre la autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 161, frente al Barrio de la Cruz, cuando circulaba en dirección a la capital del estado.
De acuerdo con la información disponible, el motociclista habría sido impactado por un transporte de carga. La fuerza del golpe lo proyectó varios metros y su cuerpo quedó tendido sobre la cinta de rodamiento, junto al muro de concreto que divide la carretera.
La motocicleta terminó varios metros adelante del punto donde quedó la víctima, evidencia de la violencia con la que ocurrió el percance.
El tramo, de alta circulación diaria de particulares, transporte pesado y motociclistas, quedó resguardado mientras los cuerpos de emergencia atendían el percance y se realizaban las diligencias correspondientes. rotativo.com.mx
Automovilistas que transitaban por el tramo alertaron sobre el accidente y al lugar acudieron servicios de emergencia para tratar de auxiliar al conductor. A su llegada, los cuerpos de auxilio únicamente pudieron confirmar que ya no presentaba signos vitales.
Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento de los hechos y resguardaron el tramo para permitir las diligencias correspondientes y evitar otro percance en una de las zonas de mayor circulación de la autopista.
El accidente se registró en la autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 161, frente al Barrio de la Cruz, donde un motociclista perdió la vida tras ser impactado por un transporte de carga. rotativo.com.mx
El cuerpo permaneció junto al divisor de concreto hasta la intervención de las autoridades encargadas del procesamiento del lugar. Posteriormente se dio aviso a la Fiscalía del Estado para realizar el levantamiento y ordenar su traslado al Servicio Médico Forense, donde se practicaría la necropsia de ley.
La motocicleta también fue retirada de la autopista mediante una grúa y trasladada a un corralón, donde quedó a disposición de la autoridad como parte de las investigaciones para establecer con precisión la mecánica del accidente y determinar la posible participación del vehículo de carga.
El accidente ocurrió en un tramo utilizado diariamente tanto por vehículos particulares y transporte pesado como por motociclistas, incluidos conductores de unidades de baja cilindrada y repartidores de plataformas.
Las circunstancias exactas bajo las cuales ocurrió el impacto deberán quedar establecidas mediante las investigaciones correspondientes, particularmente para determinar si existió contacto directo entre el transporte de carga y la motocicleta y establecer responsabilidades.