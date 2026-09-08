Motociclista muere en la México-Querétaro, San Juan del Río

La víctima quedó tendida junto al muro divisor de la autopista, mientras su motocicleta terminó varios metros adelante.

Elementos de la Guardia Nacional resguardan el lugar del accidente donde murió un motociclista en la autopista México-Querétaro.
  • Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento de los hechos y resguardaron el tramo para permitir las diligencias correspondientes, en espera del levantamiento a cargo de la Fiscalía del Estado.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 8 septiembre 2026.- Un motociclista perdió la vida tras un fuerte accidente registrado sobre la autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 161, frente al Barrio de la Cruz, cuando circulaba en dirección a la capital del estado.

De acuerdo con la información disponible, el motociclista habría sido impactado por un transporte de carga. La fuerza del golpe lo proyectó varios metros y su cuerpo quedó tendido sobre la cinta de rodamiento, junto al muro de concreto que divide la carretera.

La motocicleta terminó varios metros adelante del punto donde quedó la víctima, evidencia de la violencia con la que ocurrió el percance.

Veh\u00edculos detenidos en la autopista M\u00e9xico-Quer\u00e9taro por el accidente donde muri\u00f3 un motociclista en San Juan del R\u00edo. El tramo, de alta circulación diaria de particulares, transporte pesado y motociclistas, quedó resguardado mientras los cuerpos de emergencia atendían el percance y se realizaban las diligencias correspondientes. rotativo.com.mx

Automovilistas que transitaban por el tramo alertaron sobre el accidente y al lugar acudieron servicios de emergencia para tratar de auxiliar al conductor. A su llegada, los cuerpos de auxilio únicamente pudieron confirmar que ya no presentaba signos vitales.

Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento de los hechos y resguardaron el tramo para permitir las diligencias correspondientes y evitar otro percance en una de las zonas de mayor circulación de la autopista.

Ambulancia de Bomberos San Juan del R\u00edo en el lugar del accidente de motociclista en la autopista M\u00e9xico-Quer\u00e9taro. El accidente se registró en la autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 161, frente al Barrio de la Cruz, donde un motociclista perdió la vida tras ser impactado por un transporte de carga. rotativo.com.mx

El cuerpo permaneció junto al divisor de concreto hasta la intervención de las autoridades encargadas del procesamiento del lugar. Posteriormente se dio aviso a la Fiscalía del Estado para realizar el levantamiento y ordenar su traslado al Servicio Médico Forense, donde se practicaría la necropsia de ley.

La motocicleta también fue retirada de la autopista mediante una grúa y trasladada a un corralón, donde quedó a disposición de la autoridad como parte de las investigaciones para establecer con precisión la mecánica del accidente y determinar la posible participación del vehículo de carga.

El accidente ocurrió en un tramo utilizado diariamente tanto por vehículos particulares y transporte pesado como por motociclistas, incluidos conductores de unidades de baja cilindrada y repartidores de plataformas.

Las circunstancias exactas bajo las cuales ocurrió el impacto deberán quedar establecidas mediante las investigaciones correspondientes, particularmente para determinar si existió contacto directo entre el transporte de carga y la motocicleta y establecer responsabilidades.

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