Felifer Macías respalda a comerciantes de Querétaro

El alcalde planteó mantener el trabajo conjunto con locatarios y tianguistas para mejorar las condiciones en las que desarrollan su actividad.

Felifer Macías convive con integrantes de FECOPSE durante su aniversario en Querétaro.

Felifer Macías refrendó el respaldo del Municipio de Querétaro a comerciantes de tianguis y mercados durante el aniversario de FECOPSE.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 8 de septiembre de 2026.- El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, planteó mantener el respaldo a comerciantes de tianguis y mercados de la capital, con acciones dirigidas a mejorar sus condiciones de trabajo y apoyar la economía de sus familias.

Durante el XXIX Aniversario de la Federación de Comerciantes, Locatarios Establecidos y Prestadores de Servicios A.C. (FECOPSE), el alcalde señaló que quienes desarrollan actividades comerciales enfrentan diariamente el reto de sostener sus negocios y, al mismo tiempo, sacar adelante a sus familias.

“Ustedes que todos los días se esfuerzan, no nada más por sacar adelante un negocio, su comercio, sino por sacar adelante a sus hijas, a sus hijos con muchísimo esfuerzo, eso es algo que a nosotros, al gobernador Kuri y a su servidor, nos compromete todos los días para nunca dejarlos solos”, expresó.

Macías señaló que uno de los mecanismos utilizados por su administración es el programa El Extra, mediante el cual el Municipio de Querétaro brinda respaldo a comerciantes como parte de sus acciones de apoyo a la economía familiar.

Felifer Mac\u00edas habla ante comerciantes de tianguis y mercados reunidos en Quer\u00e9taro. El presidente municipal Felifer Macías aseguró que su administración mantendrá el trabajo conjunto con comerciantes de la capital. rotativo.com.mx

El presidente municipal sostuvo que el gobierno capitalino continuará trabajando con las organizaciones del sector para generar herramientas y condiciones que permitan fortalecer la actividad de quienes dependen de los mercados y tianguis.

El acercamiento con este sector ha incluido también acciones directamente en sus centros de trabajo. En mayo, el municipio anunció servicios de salud para integrantes de FECOPSE en tianguis de Querétaro.

Macías afirmó ante los asistentes que la coordinación entre autoridades y comerciantes permitirá llevar a los mercados y tianguis de la ciudad a lo que definió como “el mejor momento de su historia”, planteamiento que presentó como objetivo de su administración.

Durante el festejo, acompañó al gobernador Mauricio Kuri González en la toma de protesta del Comité Directivo de FECOPSE y en la entrega de la Presea “Arturo Bárcenas Piña” a José Guadalupe Reséndiz Vázquez, dirigente del tianguis de Ciudad del Sol.

La presidenta de FECOPSE, María del Rocío Alvarado Ramírez, destacó los 29 años de trabajo de la organización y expresó la disposición del sector para mantener la coordinación con las autoridades estatales y municipales.

La relación del gobierno municipal con locatarios y tianguistas también ha comprendido recorridos para conocer necesidades y condiciones de trabajo en distintos mercados de Querétaro.

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