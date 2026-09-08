Querétaro, 8 de septiembre de 2026.- El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, planteó mantener el respaldo a comerciantes de tianguis y mercados de la capital, con acciones dirigidas a mejorar sus condiciones de trabajo y apoyar la economía de sus familias.
Durante el XXIX Aniversario de la Federación de Comerciantes, Locatarios Establecidos y Prestadores de Servicios A.C. (FECOPSE), el alcalde señaló que quienes desarrollan actividades comerciales enfrentan diariamente el reto de sostener sus negocios y, al mismo tiempo, sacar adelante a sus familias.
“Ustedes que todos los días se esfuerzan, no nada más por sacar adelante un negocio, su comercio, sino por sacar adelante a sus hijas, a sus hijos con muchísimo esfuerzo, eso es algo que a nosotros, al gobernador Kuri y a su servidor, nos compromete todos los días para nunca dejarlos solos”, expresó.
Macías señaló que uno de los mecanismos utilizados por su administración es el programa El Extra, mediante el cual el Municipio de Querétaro brinda respaldo a comerciantes como parte de sus acciones de apoyo a la economía familiar.
El presidente municipal Felifer Macías aseguró que su administración mantendrá el trabajo conjunto con comerciantes de la capital. rotativo.com.mxEl presidente municipal sostuvo que el gobierno capitalino continuará trabajando con las organizaciones del sector para generar herramientas y condiciones que permitan fortalecer la actividad de quienes dependen de los mercados y tianguis.
El acercamiento con este sector ha incluido también acciones directamente en sus centros de trabajo. En mayo, el municipio anunció servicios de salud para integrantes de FECOPSE en tianguis de Querétaro.
Macías afirmó ante los asistentes que la coordinación entre autoridades y comerciantes permitirá llevar a los mercados y tianguis de la ciudad a lo que definió como “el mejor momento de su historia”, planteamiento que presentó como objetivo de su administración.
Durante el festejo, acompañó al gobernador Mauricio Kuri González en la toma de protesta del Comité Directivo de FECOPSE y en la entrega de la Presea “Arturo Bárcenas Piña” a José Guadalupe Reséndiz Vázquez, dirigente del tianguis de Ciudad del Sol.
La presidenta de FECOPSE, María del Rocío Alvarado Ramírez, destacó los 29 años de trabajo de la organización y expresó la disposición del sector para mantener la coordinación con las autoridades estatales y municipales.
La relación del gobierno municipal con locatarios y tianguistas también ha comprendido recorridos para conocer necesidades y condiciones de trabajo en distintos mercados de Querétaro.