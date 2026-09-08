Querétaro reconoce a 165 atletas rumbo a Paralimpiada 2026

La delegación buscará igualar o superar las 220 medallas conseguidas en la edición anterior de la competencia.

Autoridades estatales y municipales entregan el pendón oficial a la Selección Queretana de Paralimpiada Nacional CONADE 2026 durante el acto de abanderamiento.

Jahir Zúñiga Ramos, medallista de bronce en canotaje K1 500 metros, recibió su reconocimiento como parte de la delegación queretana rumbo a la Paralimpiada Nacional CONADE 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 8 de septiembre de 2026.- Los 165 atletas que integran la Selección Queretana de Paralimpiada Nacional CONADE 2026 recibieron un reconocimiento durante el acto de abanderamiento de la delegación que representará a Querétaro en la competencia nacional, con sede en Guadalajara, Jalisco.

Autoridades estatales y municipales entregan el pend\u00f3n oficial a la Selecci\u00f3n Queretana de Paralimpiada Nacional CONADE 2026 durante el acto de abanderamiento. Karla Leonor Rodríguez Tinaco, medallista de plata en tae kwon do en la categoría de 62 kilogramos, posa junto a Daniel Urquiza Salas y Frine Vanessa Chávez, reconocidos en tiro deportivo y esgrima por equipo, respectivamente, como parte de la delegación queretana rumbo a la Paralimpiada Nacional CONADE 2026. rotativo.com.mx

El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, reconoció la dedicación, disciplina y esfuerzo de los deportistas, quienes cuentan con el acompañamiento de sus familias, entrenadores e instituciones durante su preparación rumbo al certamen.

El evento fue encabezado por el gobernador del Estado, Mauricio Kuri González, quien reconoció el esfuerzo y la resiliencia de los deportistas.

Autoridades estatales y municipales entregan el pend\u00f3n oficial a la Selecci\u00f3n Queretana de Paralimpiada Nacional CONADE 2026 durante el acto de abanderamiento. Autoridades estatales y municipales acompañaron la entrega del pendón oficial a la Selección Queretana de Paralimpiada Nacional CONADE 2026, delegación de 165 atletas que competirá en Guadalajara, Jalisco. rotativo.com.mx

En la edición anterior de la Paralimpiada Nacional, la delegación queretana sumó 220 medallas: 100 de oro, 76 de plata y 44 de bronce. Este año, las y los atletas buscarán igualar o superar ese resultado en Guadalajara.

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