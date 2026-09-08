Querétaro, 8 de septiembre de 2026.- Los 165 atletas que integran la Selección Queretana de Paralimpiada Nacional CONADE 2026 recibieron un reconocimiento durante el acto de abanderamiento de la delegación que representará a Querétaro en la competencia nacional, con sede en Guadalajara, Jalisco.
Karla Leonor Rodríguez Tinaco, medallista de plata en tae kwon do en la categoría de 62 kilogramos, posa junto a Daniel Urquiza Salas y Frine Vanessa Chávez, reconocidos en tiro deportivo y esgrima por equipo, respectivamente, como parte de la delegación queretana rumbo a la Paralimpiada Nacional CONADE 2026. rotativo.com.mx
El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, reconoció la dedicación, disciplina y esfuerzo de los deportistas, quienes cuentan con el acompañamiento de sus familias, entrenadores e instituciones durante su preparación rumbo al certamen.
El evento fue encabezado por el gobernador del Estado, Mauricio Kuri González, quien reconoció el esfuerzo y la resiliencia de los deportistas.
Autoridades estatales y municipales acompañaron la entrega del pendón oficial a la Selección Queretana de Paralimpiada Nacional CONADE 2026, delegación de 165 atletas que competirá en Guadalajara, Jalisco. rotativo.com.mx
En la edición anterior de la Paralimpiada Nacional, la delegación queretana sumó 220 medallas: 100 de oro, 76 de plata y 44 de bronce. Este año, las y los atletas buscarán igualar o superar ese resultado en Guadalajara.