San Juan del Río invierte 29 mdp en dos obras hidráulicas

Las obras beneficiarán a 22 mil 782 habitantes de Cerro Gordo y Solares Banthí, con aportaciones de la Federación y JAPAM.

Autoridades municipales, de JAPAM y de la Conagua revisan planos durante un recorrido de supervisión de obras de agua potable en San Juan del Río.

Representantes de JAPAM, el Ayuntamiento de San Juan del Río y la Comisión Nacional del Agua supervisaron los avances de las obras hidráulicas en Cerro Gordo y Solares Banthí, cuya inversión conjunta supera los 29 millones de pesos.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 8 de septiembre de 2026.- La Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM), el Ayuntamiento de San Juan del Río y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) invierten en conjunto más de 29 millones de pesos en dos obras hidráulicas —una sustitución de línea de conducción en Cerro Gordo y un tanque de almacenamiento en Solares Banthí— que beneficiarán a 22 mil 782 habitantes.

En Cerro Gordo se sustituye la línea de conducción de agua potable que abastece desde el Pozo 28, mediante la colocación de 1,384.80 metros de tubería sobre la calle Benito Juárez.

La obra representa una inversión de 9 millones 61 mil 659.06 pesos, aportados en partes iguales por la Federación y JAPAM, y beneficiará a 11 mil 907 habitantes.

El presidente municipal Roberto Cabrera destacó que la zona registra un crecimiento habitacional importante: "Es una comunidad que está creciendo mucho porque, en las inmediaciones de esta hermosa zona rural, está creciendo la enorme mancha urbana y es la zona de mayor crecimiento ahora en vivienda; va a requerir mucho de tener unas buenas redes de agua potable y de drenaje sanitario".

Maquinaria retroexcavadora trabaja en la sustituci\u00f3n de la l\u00ednea de agua potable en Cerro Gordo, San Juan del R\u00edo. La obra en Cerro Gordo consiste en la colocación de 1,384.80 metros de tubería sobre la calle Benito Juárez, con una inversión de 9 millones 61 mil 659.06 pesos aportados en partes iguales por la Federación y JAPAM. rotativo.com.mx

Toño Pérez, director de JAPAM, explicó que la intervención forma parte del Plan de Infraestructura Hidráulica del municipio: "Estamos hablando de una sustitución de una línea de agua potable de 1.3 kilómetros, con inversión de 9 millones de pesos.

El 50 por ciento es apoyo de la Conagua. Estamos muy contentos con esta obra de infraestructura precisamente para estar a la altura de las necesidades del crecimiento de San Juan del Río".

En Solares Banthí, JAPAM construye un tanque de regulación para almacenamiento de agua potable con capacidad de 1,500 metros cúbicos, de tipo superficial, empernado, con láminas de vidrio fusionado al acero.

La infraestructura beneficiará a 10 mil 875 habitantes; la inversión contratada asciende a 20 millones 212 mil 842.25 pesos, con 40 por ciento de aportación federal y 60 por ciento de recursos propios de JAPAM.

Gerardo Sinecio Ríos, titular en el estado de la Conagua, señaló que la obra forma parte del programa PEAS y destacó la coordinación entre órdenes de gobierno: "Es una obra importante, con gran trascendencia, y esto es el reflejo de la visión de ampliar los servicios públicos para que lleguen a toda la población, sobre todo aquellos que se han visto más rezagados históricamente y que hoy en día son atendidos tanto por la JAPAM como por el Ayuntamiento y la Conagua".

Cabrera señaló que la construcción de infraestructura de almacenamiento forma parte de una estrategia integral para cuidar el ciclo del agua y garantizar el servicio a las familias sanjuanenses, y recordó que estas acciones se complementan con el programa Raíces del Agua, mediante el cual JAPAM impulsa trabajos de reforestación, bordos de regulación, pozos y zanjas de absorción para favorecer la infiltración del agua al subsuelo.

Pérez explicó que el tanque busca fortalecer la infraestructura hidráulica ante el crecimiento habitacional y comercial de la zona oriente: "Este gran tanque va a robustecer toda la infraestructura hidráulica de esta gran zona que está creciendo mucho y que evidentemente requiere que tengamos la garantía de seguir dotando de agua potable a la población".

Sinecio Ríos reconoció además el trabajo técnico de JAPAM para integrar los proyectos y cumplir los requisitos de acceso a recursos federales: "Esto no solo es un reflejo del trabajo en equipo, sino de un buen trabajo, porque hay que decirlo: completar un expediente no es sencillo (…) y al final esto es el resultado de un trabajo responsable y con mucha diligencia".

Contar con infraestructura de almacenamiento, agregó Pérez, permite mantener mayor capacidad de respuesta ante reparaciones de equipos de bombeo o interrupciones en el suministro eléctrico: "Estos tanques de almacenamiento ya nos permiten tener el agua almacenada y seguir garantizando el abasto de agua potable".

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