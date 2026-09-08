San Juan del Río, 8 de septiembre de 2026.- La Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM), el Ayuntamiento de San Juan del Río y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) invierten en conjunto más de 29 millones de pesos en dos obras hidráulicas —una sustitución de línea de conducción en Cerro Gordo y un tanque de almacenamiento en Solares Banthí— que beneficiarán a 22 mil 782 habitantes.

En Cerro Gordo se sustituye la línea de conducción de agua potable que abastece desde el Pozo 28, mediante la colocación de 1,384.80 metros de tubería sobre la calle Benito Juárez.

La obra representa una inversión de 9 millones 61 mil 659.06 pesos, aportados en partes iguales por la Federación y JAPAM, y beneficiará a 11 mil 907 habitantes.

El presidente municipal Roberto Cabrera destacó que la zona registra un crecimiento habitacional importante: "Es una comunidad que está creciendo mucho porque, en las inmediaciones de esta hermosa zona rural, está creciendo la enorme mancha urbana y es la zona de mayor crecimiento ahora en vivienda; va a requerir mucho de tener unas buenas redes de agua potable y de drenaje sanitario".

La obra en Cerro Gordo consiste en la colocación de 1,384.80 metros de tubería sobre la calle Benito Juárez, con una inversión de 9 millones 61 mil 659.06 pesos aportados en partes iguales por la Federación y JAPAM. rotativo.com.mx

Toño Pérez, director de JAPAM, explicó que la intervención forma parte del Plan de Infraestructura Hidráulica del municipio: "Estamos hablando de una sustitución de una línea de agua potable de 1.3 kilómetros, con inversión de 9 millones de pesos.

El 50 por ciento es apoyo de la Conagua. Estamos muy contentos con esta obra de infraestructura precisamente para estar a la altura de las necesidades del crecimiento de San Juan del Río".

En Solares Banthí, JAPAM construye un tanque de regulación para almacenamiento de agua potable con capacidad de 1,500 metros cúbicos, de tipo superficial, empernado, con láminas de vidrio fusionado al acero.

La infraestructura beneficiará a 10 mil 875 habitantes; la inversión contratada asciende a 20 millones 212 mil 842.25 pesos, con 40 por ciento de aportación federal y 60 por ciento de recursos propios de JAPAM.

Gerardo Sinecio Ríos, titular en el estado de la Conagua, señaló que la obra forma parte del programa PEAS y destacó la coordinación entre órdenes de gobierno: "Es una obra importante, con gran trascendencia, y esto es el reflejo de la visión de ampliar los servicios públicos para que lleguen a toda la población, sobre todo aquellos que se han visto más rezagados históricamente y que hoy en día son atendidos tanto por la JAPAM como por el Ayuntamiento y la Conagua".

Cabrera señaló que la construcción de infraestructura de almacenamiento forma parte de una estrategia integral para cuidar el ciclo del agua y garantizar el servicio a las familias sanjuanenses, y recordó que estas acciones se complementan con el programa Raíces del Agua, mediante el cual JAPAM impulsa trabajos de reforestación, bordos de regulación, pozos y zanjas de absorción para favorecer la infiltración del agua al subsuelo.

Pérez explicó que el tanque busca fortalecer la infraestructura hidráulica ante el crecimiento habitacional y comercial de la zona oriente: "Este gran tanque va a robustecer toda la infraestructura hidráulica de esta gran zona que está creciendo mucho y que evidentemente requiere que tengamos la garantía de seguir dotando de agua potable a la población".

Sinecio Ríos reconoció además el trabajo técnico de JAPAM para integrar los proyectos y cumplir los requisitos de acceso a recursos federales: "Esto no solo es un reflejo del trabajo en equipo, sino de un buen trabajo, porque hay que decirlo: completar un expediente no es sencillo (…) y al final esto es el resultado de un trabajo responsable y con mucha diligencia".

Contar con infraestructura de almacenamiento, agregó Pérez, permite mantener mayor capacidad de respuesta ante reparaciones de equipos de bombeo o interrupciones en el suministro eléctrico: "Estos tanques de almacenamiento ya nos permiten tener el agua almacenada y seguir garantizando el abasto de agua potable".