Querétaro, 8 de septiembre de 2026.- La Policía de Investigación del Delito (PID) de la Fiscalía General del Estado de Querétaro detuvo a Ricardo "N" en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por el delito de violación equiparada, cometido en agravio de una adolescente en el estado de Puebla, informó la corporación.
El operativo derivó de una solicitud de colaboración de la Fiscalía General del Estado de Puebla, vinculada a una causa penal iniciada en el municipio de Huauchinango. Personal de la PID realizó actos de localización y ubicó a Ricardo "N" en inmediaciones del Parque Industrial Querétaro, en la delegación Santa Rosa Jáuregui, municipio de Querétaro, donde agentes de la corporación cumplimentaron el mandamiento judicial.
Una vez detenido, se le informó el motivo de la detención y los derechos que le asisten como persona detenida.
Personal de la Fiscalía queretana inició los trámites de colaboración para su entrega a la autoridad requirente en Puebla, entidad donde continuará el procedimiento penal en su contra.
La detención se enmarca en la estrategia Sinergia, esquema de coordinación entre fiscalías estatales para la localización y detención de personas con mandamientos judiciales vigentes fuera de su entidad de origen.