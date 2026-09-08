Detienen en Querétaro a hombre buscado por violación equiparada

El detenido cuenta con un mandamiento judicial vigente relacionado con una causa penal iniciada en Huauchinango, Puebla.

Elementos de la Policía de Investigación del Delito custodian a un hombre con el rostro cubierto, detenido en Querétaro por violación equiparada requerida en Puebla

Elementos de la Policía de Investigación del Delito de Querétaro custodian al hombre detenido por violación equiparada, tras la cumplimentación de una orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía General del Estado de Puebla. Se presume su inocencia en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 8 de septiembre de 2026.- La Policía de Investigación del Delito (PID) de la Fiscalía General del Estado de Querétaro detuvo a Ricardo "N" en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por el delito de violación equiparada, cometido en agravio de una adolescente en el estado de Puebla, informó la corporación.

El operativo derivó de una solicitud de colaboración de la Fiscalía General del Estado de Puebla, vinculada a una causa penal iniciada en el municipio de Huauchinango. Personal de la PID realizó actos de localización y ubicó a Ricardo "N" en inmediaciones del Parque Industrial Querétaro, en la delegación Santa Rosa Jáuregui, municipio de Querétaro, donde agentes de la corporación cumplimentaron el mandamiento judicial.

Una vez detenido, se le informó el motivo de la detención y los derechos que le asisten como persona detenida.

Personal de la Fiscalía queretana inició los trámites de colaboración para su entrega a la autoridad requirente en Puebla, entidad donde continuará el procedimiento penal en su contra.

La detención se enmarca en la estrategia Sinergia, esquema de coordinación entre fiscalías estatales para la localización y detención de personas con mandamientos judiciales vigentes fuera de su entidad de origen.

seguridad criminalidad sucesos

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