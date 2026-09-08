San Juan del Río, 8 septiembre 2026.- Un hombre de aproximadamente 50 años murió al ser atropellado cuando intentaba cruzar la autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 156.5, antes de llegar a la zona conocida como Cerro Partido, en San Juan del Río.
De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, el hombre, aparentemente en condición de calle, intentó atravesar los carriles de la autopista México-Querétaro sin tomar las precauciones necesarias.
Debido a que se trata de un tramo de circulación a alta velocidad, el peatón fue embestido por un vehículo cuyas características y conductor no habían sido identificados al momento de las diligencias.
La fuerza del impacto proyectó al hombre hacia el exterior de la superficie de rodamiento. Su cuerpo terminó dentro de la cuneta utilizada para el desalojo de agua pluvial, en el costado de la carretera correspondiente a la circulación hacia San Juan del Río.
El atropellamiento ocurrió en el entorno del kilómetro 156 de la carretera federal, antes del descenso del Cerro Partido.
Automovilistas que transitaban por el lugar alertaron sobre la presencia de una persona fuera de la cinta asfáltica, por lo que cuerpos de seguridad y servicios de emergencia del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) acudieron al sitio.
Los paramédicos revisaron al hombre y confirmaron que ya no presentaba signos vitales. Elementos de seguridad y de la Guardia Nacional resguardaron el área para evitar la alteración del lugar donde quedó el cuerpo.
La intervención de la Guardia Nacional se realizó sobre un tramo de la México-Querétaro en San Juan del Río, mientras se dio aviso a la Fiscalía General del Estado de Querétaro para iniciar las diligencias correspondientes.
Personal pericial procesó el lugar y posteriormente realizó el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia y los trámites legales correspondientes.
El fallecido permanecía sin identificar. Las diligencias ministeriales deberán permitir establecer su identidad y obtener mayores elementos sobre el vehículo involucrado en el atropellamiento.