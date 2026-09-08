San Juan del Río, 7 de septiembre de 2026.- Santiago Nieto Castillo, coordinador estatal de Morena, el PT y el Partido Verde Ecologista en Querétaro, afirmó que un reporte de la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos identifica presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la entidad, y responsabilizó al gobierno estatal, encabezado por el PAN, del deterioro de Querétaro en los índices nacionales de incidencia delictiva.

En conferencia de prensa, el coordinador de Morena sostuvo que el estado pasó del lugar 28 al lugar 12 a nivel nacional en incidencia delictiva, mientras que, aseguró, la estrategia federal de seguridad logró reducir 51 por ciento los homicidios dolosos en el país en el mismo periodo. "Negar la existencia de un mal no hace que el mal desaparezca", dijo.

Nieto Castillo señaló, citando a una fuente que identificó como Fernando Coca, que una de las rutas de tráfico de armas hacia el centro del país entra por Tamaulipas, cruza San Luis Potosí y pasa por territorio queretano. Un reportero le preguntó por el seguimiento que dará a una publicación que hizo la semana pasada sobre el reporte de la DEA, incluida la coordinación con autoridades estadounidenses como el FBI; el coordinador de Morena respondió que corresponde a las autoridades estatales, en colaboración con las de Estados Unidos, dar continuidad al caso.

Nieto Castillo reiteró su exigencia de auditar el patrimonio de funcionarios estatales y acusó al ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de poseer bienes no acreditados. rotativo.com.mx

El dirigente estatal de Morena reiteró su exigencia de auditar el patrimonio de funcionarios estatales cuyo nivel de vida no corresponda con sus ingresos declarados, la misma exigencia con la que a fines de agosto pidió auditar el patrimonio de funcionarios vinculados al PAN. Dijo que, durante su paso por el gobierno de Hidalgo —cargo que dejó el 9 de enero de 2024—, se procesó a alrededor de 300 funcionarios municipales y a tres secretarios de gobierno estatal por corrupción, y pidió calcular cuánto dinero han sustraído los presidentes municipales de Querétaro en los últimos años.

Preguntado por un pronunciamiento suyo sobre el ex gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Nieto Castillo lo acusó de haber sacado del país 2 mil millones de pesos y de poseer 28 inmuebles entre México y Estados Unidos, y exigió a la Fiscalía General del Estado de Querétaro y a la Fiscalía General de la República dar seguimiento a las denuncias existentes en su contra. "Se trata de instituciones, se trata de país", afirmó.

Santiago Nieto Castillo, coordinador estatal de Morena, el PT y el Verde Ecologista, afirmó que un reporte de la DEA ubica presencia del CJNG en Querétaro y responsabilizó al gobierno estatal del alza en la incidencia delictiva. rotativo.com.mx

Como coordinador de Morena confirmado tras la encuesta interna realizada en San Juan del Río, Nieto Castillo dijo que acompañará a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el 18 de septiembre en el Centro de Convenciones de Querétaro, en el marco de la difusión de su segundo informe de gobierno, y llamó a la militancia a respaldarla ante posibles muestras de rechazo de simpatizantes del PAN, como las registradas en otras entidades durante giras previas.

Sobre el proceso interno rumbo a 2027, Nieto Castillo indicó que los comités de defensa de la Cuarta Transformación en los distritos federales quedarán definidos a finales de septiembre, y que la convocatoria para las presidencias municipales llegará después, por la vía de encuesta. Adelantó que Morena postulará mujeres en los municipios de mayor población del estado, como parte del criterio de paridad de género que dijo mantener el partido.