Querétaro subió al lugar 12 en delitos por el CJNG: Nieto

El coordinador estatal de Morena exigió auditar el patrimonio de funcionarios del gobierno panista y confirmó su respaldo al segundo informe presidencial.

Santiago Nieto Castillo habla ante medios sobre el segundo informe de gobierno en San Juan del Río

El coordinador estatal de Morena confirmó que acompañará a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el 18 de septiembre en Querétaro y adelantó el calendario de candidaturas rumbo a 2027.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 7 de septiembre de 2026.- Santiago Nieto Castillo, coordinador estatal de Morena, el PT y el Partido Verde Ecologista en Querétaro, afirmó que un reporte de la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos identifica presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la entidad, y responsabilizó al gobierno estatal, encabezado por el PAN, del deterioro de Querétaro en los índices nacionales de incidencia delictiva.

En conferencia de prensa, el coordinador de Morena sostuvo que el estado pasó del lugar 28 al lugar 12 a nivel nacional en incidencia delictiva, mientras que, aseguró, la estrategia federal de seguridad logró reducir 51 por ciento los homicidios dolosos en el país en el mismo periodo. "Negar la existencia de un mal no hace que el mal desaparezca", dijo.

Nieto Castillo señaló, citando a una fuente que identificó como Fernando Coca, que una de las rutas de tráfico de armas hacia el centro del país entra por Tamaulipas, cruza San Luis Potosí y pasa por territorio queretano. Un reportero le preguntó por el seguimiento que dará a una publicación que hizo la semana pasada sobre el reporte de la DEA, incluida la coordinación con autoridades estadounidenses como el FBI; el coordinador de Morena respondió que corresponde a las autoridades estatales, en colaboración con las de Estados Unidos, dar continuidad al caso.

Santiago Nieto Castillo habla ante medios sobre el segundo informe de gobierno en San Juan del R\u00edo Nieto Castillo reiteró su exigencia de auditar el patrimonio de funcionarios estatales y acusó al ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de poseer bienes no acreditados. rotativo.com.mx

El dirigente estatal de Morena reiteró su exigencia de auditar el patrimonio de funcionarios estatales cuyo nivel de vida no corresponda con sus ingresos declarados, la misma exigencia con la que a fines de agosto pidió auditar el patrimonio de funcionarios vinculados al PAN. Dijo que, durante su paso por el gobierno de Hidalgo —cargo que dejó el 9 de enero de 2024—, se procesó a alrededor de 300 funcionarios municipales y a tres secretarios de gobierno estatal por corrupción, y pidió calcular cuánto dinero han sustraído los presidentes municipales de Querétaro en los últimos años.

Preguntado por un pronunciamiento suyo sobre el ex gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Nieto Castillo lo acusó de haber sacado del país 2 mil millones de pesos y de poseer 28 inmuebles entre México y Estados Unidos, y exigió a la Fiscalía General del Estado de Querétaro y a la Fiscalía General de la República dar seguimiento a las denuncias existentes en su contra. "Se trata de instituciones, se trata de país", afirmó.

Santiago Nieto Castillo, coordinador de Morena en Quer\u00e9taro, en conferencia de prensa en San Juan del R\u00edo Santiago Nieto Castillo, coordinador estatal de Morena, el PT y el Verde Ecologista, afirmó que un reporte de la DEA ubica presencia del CJNG en Querétaro y responsabilizó al gobierno estatal del alza en la incidencia delictiva. rotativo.com.mx

Como coordinador de Morena confirmado tras la encuesta interna realizada en San Juan del Río, Nieto Castillo dijo que acompañará a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el 18 de septiembre en el Centro de Convenciones de Querétaro, en el marco de la difusión de su segundo informe de gobierno, y llamó a la militancia a respaldarla ante posibles muestras de rechazo de simpatizantes del PAN, como las registradas en otras entidades durante giras previas.

Sobre el proceso interno rumbo a 2027, Nieto Castillo indicó que los comités de defensa de la Cuarta Transformación en los distritos federales quedarán definidos a finales de septiembre, y que la convocatoria para las presidencias municipales llegará después, por la vía de encuesta. Adelantó que Morena postulará mujeres en los municipios de mayor población del estado, como parte del criterio de paridad de género que dijo mantener el partido.

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