San Juan del Río, 7 de septiembre de 2026.- Dependencias del municipio de San Juan del Río atendieron cerca de 120 solicitudes de vecinas y vecinos de San Germán durante la edición 64 del programa itinerante "Lunes en San Germán", que combinó mesas de atención ciudadana con obra vial, donaciones y una campaña de salud visual en la localidad.
La Secretaría de Desarrollo Social abrió una mesa de registro para la adquisición de productos a bajo costo, entregó jitomate en donación y avanzó trabajos de rehabilitación en espacios públicos de la comunidad. En paralelo, la Dirección de Obra Institucional, adscrita a la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, pintó reductores de velocidad y colocó señaléticas en las calles de San Germán.
La campaña de salud visual formó parte de las mesas de atención que sumaron cerca de 120 solicitudes en la edición 64 de "Lunes en San Germán".
La Dirección de Medio Ambiente y Ecología donó ropa y entregó árboles a la población.
En las mesas de atención instaladas por las dependencias participaron el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM), las secretarías de la Mujer, de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, de Desarrollo Social, de Desarrollo Agropecuario y de Seguridad Pública, además de una campaña de salud visual, en un encuentro entre el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia y habitantes y liderazgos de San Germán.
La Dirección de Obra Institucional avanzó trabajos de obra vial en San Germán como parte de la edición 64 del programa "Lunes en San Germán".
Cabrera Valencia, junto con secretarios, directores y titulares de organismos municipales, atribuyó al trabajo conjunto entre gobierno y ciudadanía los resultados de la jornada en la localidad.
El ayuntamiento sostiene un esquema itinerante similar bajo el nombre de esquema "Miércoles" en otras comunidades del municipio, que en abril alcanzó su edición 13 en El Granjeno con ocho dependencias municipales.
La Secretaría de Desarrollo Social abrió la mesa de registro para adquisición de productos a bajo costo, uno de los servicios que sumaron cerca de 120 solicitudes atendidas en la edición 64 del programa "Lunes en San Germán".