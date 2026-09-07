Municipio atiende cerca de 120 solicitudes en San Germán

Dependencias municipales pintaron reductores, colocaron señalética y entregaron donaciones en la edición 64 del programa

Roberto Cabrera Valencia gesticula mientras dialoga con vecinos de San Germán en jornada municipal

Cabrera Valencia atribuyó al trabajo conjunto entre gobierno y ciudadanía los resultados de la jornada en San Germán.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 7 de septiembre de 2026.- Dependencias del municipio de San Juan del Río atendieron cerca de 120 solicitudes de vecinas y vecinos de San Germán durante la edición 64 del programa itinerante "Lunes en San Germán", que combinó mesas de atención ciudadana con obra vial, donaciones y una campaña de salud visual en la localidad.

La Secretaría de Desarrollo Social abrió una mesa de registro para la adquisición de productos a bajo costo, entregó jitomate en donación y avanzó trabajos de rehabilitación en espacios públicos de la comunidad. En paralelo, la Dirección de Obra Institucional, adscrita a la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, pintó reductores de velocidad y colocó señaléticas en las calles de San Germán.

Optometrista realiza revisi\u00f3n visual gratuita a mujer durante campa\u00f1a de salud en San Germ\u00e1n La campaña de salud visual formó parte de las mesas de atención que sumaron cerca de 120 solicitudes en la edición 64 de "Lunes en San Germán".

La Dirección de Medio Ambiente y Ecología donó ropa y entregó árboles a la población.

En las mesas de atención instaladas por las dependencias participaron el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM), las secretarías de la Mujer, de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, de Desarrollo Social, de Desarrollo Agropecuario y de Seguridad Pública, además de una campaña de salud visual, en un encuentro entre el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia y habitantes y liderazgos de San Germán.

Trabajadores municipales realizan trabajos de obra vial en banqueta de San Germ\u00e1n, San Juan del R\u00edo La Dirección de Obra Institucional avanzó trabajos de obra vial en San Germán como parte de la edición 64 del programa "Lunes en San Germán".

Cabrera Valencia, junto con secretarios, directores y titulares de organismos municipales, atribuyó al trabajo conjunto entre gobierno y ciudadanía los resultados de la jornada en la localidad.

El ayuntamiento sostiene un esquema itinerante similar bajo el nombre de esquema "Miércoles" en otras comunidades del municipio, que en abril alcanzó su edición 13 en El Granjeno con ocho dependencias municipales.

La Secretar\u00eda de Desarrollo Social abri\u00f3 la mesa de registro para adquisici\u00f3n de productos a bajo costo, uno de los servicios que sumaron cerca de 120 solicitudes atendidas en la edici\u00f3n 64 del programa "Lunes en San Germ\u00e1n". La Secretaría de Desarrollo Social abrió la mesa de registro para adquisición de productos a bajo costo, uno de los servicios que sumaron cerca de 120 solicitudes atendidas en la edición 64 del programa "Lunes en San Germán".

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