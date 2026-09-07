Viviana Landeras, reina de San Juan del Río, grave tras accidente

La reina de la Feria Nacional de San Juan del Río 2026 resultó lesionada en un accidente sobre el Libramiento de Chichimequillas.

Viviana Landeras Cortés, reina de San Juan del Río 2026, permanece hospitalizada tras accidente en El Marqués.

Viviana Landeras Cortés permanece hospitalizada después del accidente ocurrido en el Libramiento de Chichimequillas.

Foto: Rotativo de Querétaro/Archivo
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 7 de septiembre de 2026.- Viviana Landeras Cortés, de 20 años y reina de la Feria Nacional de San Juan del Río 2026, permanece hospitalizada en estado grave después de resultar lesionada en un accidente registrado sobre el Libramiento de Chichimequillas, en el municipio de El Marqués.

Servicios de emergencia se movilizaron al lugar del percance para brindar atención a la joven. Tras una primera valoración y atención prehospitalaria, Viviana Landeras fue trasladada a un hospital, donde continuó bajo atención médica debido a la gravedad de las lesiones que presentó.

El Gobierno Municipal de San Juan del Río confirmó que la actual soberana de las fiestas sanjuanenses estuvo involucrada en el accidente y reportó como grave su estado de salud.

De acuerdo con la información disponible, en el percance habría estado involucrado un vehículo de carga que impactó el automóvil en el que viajaba Viviana. Posteriormente, la unidad salió de su trayectoria y terminó contra un árbol.

Hasta el momento se desconoce si Viviana Landeras viajaba sola o acompañada, por lo que no existe información confirmada sobre la presencia de alguna otra persona dentro del vehículo al momento del accidente.

La movilización de los servicios de emergencia permitió que la joven recibiera atención en el sitio y posteriormente fuera trasladada para su atención hospitalaria. La información disponible mantiene su condición de salud como grave.

Viviana Landeras Cortés es hija del regidor síndico de San Juan del Río, José Francisco Landeras Layseca, y de Karla Cortés, quien también fue reina de las fiestas de San Juan del Río.

La joven asumió este año la representación de una de las principales celebraciones del municipio como reina de la Feria Nacional de San Juan del Río 2026, por lo que la noticia sobre su accidente generó especial atención entre la comunidad sanjuanense.

La mecánica precisa del percance y las circunstancias que derivaron en el impacto deberán quedar determinadas por las actuaciones correspondientes. Por ahora, la información central se concentra en la atención médica de Viviana Landeras, quien continúa hospitalizada.

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