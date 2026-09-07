Ciudad Victoria, Tamaulipas, 7 de septiembre de 2026.- Un Juez de Control vinculó a proceso a Etzel Jhovany "N" por los delitos de Atentados en la Seguridad de la Comunidad y Narcomenudeo, en su vertiente de Posesión Simple, luego de que el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas presentara los elementos que acreditaron su probable participación en los hechos.

La detención ocurrió el 24 de agosto de 2026 en la colonia La Paz de este municipio. Elementos de la Policía Estatal aprehendieron al imputado luego de que, presuntamente, hiciera caso omiso a una indicación de detenerse.

El Juzgador impuso la Prisión Preventiva como medida cautelar y fijó un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

Se presume la inocencia de Etzel Jhovany "N" mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia dictada por autoridad judicial competente.