Juez vincula a proceso a hombre por narcomenudeo en Ciudad Victoria

Un Juez de Control determinó la vinculación a proceso del imputado tras su detención el 24 de agosto en la colonia La Paz.

Tarjeta informativa de la FGJ Tamaulipas sobre vinculación a proceso de Etzel Jhovany N por narcomenudeo

Etzel Jhovany "N" fue vinculado a proceso por narcomenudeo y atentados a la seguridad de la comunidad, tras ser detenido el 24 de agosto en la colonia La Paz de Ciudad Victoria. Se presume su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia dictada por autoridad judicial competente.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 07, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

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- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
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- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
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Ciudad Victoria, Tamaulipas, 7 de septiembre de 2026.- Un Juez de Control vinculó a proceso a Etzel Jhovany "N" por los delitos de Atentados en la Seguridad de la Comunidad y Narcomenudeo, en su vertiente de Posesión Simple, luego de que el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas presentara los elementos que acreditaron su probable participación en los hechos.

La detención ocurrió el 24 de agosto de 2026 en la colonia La Paz de este municipio. Elementos de la Policía Estatal aprehendieron al imputado luego de que, presuntamente, hiciera caso omiso a una indicación de detenerse.

El Juzgador impuso la Prisión Preventiva como medida cautelar y fijó un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

Se presume la inocencia de Etzel Jhovany "N" mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia dictada por autoridad judicial competente.

seguridad criminalidad sucesos tamaulipas

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