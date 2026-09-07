Santiago Nieto ya encontró el discurso con el que pretende caminar hacia 2027: Querétaro tiene problemas, el PAN los ha provocado o no ha podido resolverlos y la cuarta transformación representa la alternativa.

Agua. Seguridad. Movilidad. Vivienda. Salud. Corrupción.

La lista funciona electoralmente.

El problema comienza cuando quien pretende venderse como solución exige que los queretanos olviden de dónde viene, qué proyecto político representa y qué ha ocurrido precisamente en los gobiernos que ahora presenta como ejemplo. En San Juan del Río, Nieto volvió a enumerar cuatro rezagos para la entidad y cuidó no convertirlos formalmente en propuestas de campaña.

Alrededor de él, en cambio, hubo pocas dudas sobre la dirección política del acto: respaldos, referencias abiertas a 2027, defensa de la encuesta interna, organización territorial, presupuesto federal, inversiones y estructura partidista.

Una asamblea presentada como ejercicio informativo terminó funcionando también como escenario de legitimación del hombre que Morena quiere colocar en el centro de la sucesión queretana.

Y eso sería parte normal de la política si no viniera acompañado de una narrativa mucho más pretenciosa: la de que Morena debe llegar a rescatar Querétaro.

¿Rescatarlo exactamente de qué y con qué credenciales?

Querétaro tiene problemas. Pero no es el desastre que Morena necesita vender

Negar los problemas de Querétaro sería propaganda panista. Presentarlo como una entidad colapsada que espera la llegada providencial de Morena sería propaganda guinda.

Los datos permiten algo bastante más serio.

El Índice de Competitividad Estatal 2025 del Instituto Mexicano para la Competitividad colocó a Querétaro en sexto lugar nacional, dentro del grupo de entidades con competitividad alta.

En violencia homicida, el contraste con buena parte del país es todavía más contundente. INEGI registró para Querétaro una tasa bruta de 8.6 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2024, muy por debajo de la tasa nacional.

Eso no convierte al estado en un territorio inmune a la delincuencia.

La ENVIPE 2025 ofrece la otra cara: para 2024, Querétaro registró una tasa estimada de 45 mil 107 delitos por cada 100 mil habitantes, la tercera más elevada del país. La entidad puede presumir una violencia homicida baja y, al mismo tiempo, cargar con una victimización elevada en delitos patrimoniales y otros ilícitos.

Esa es la discusión que merece Querétaro: reconocer fortalezas y señalar fallas. No sustituir una realidad compleja por el relato electoral que convenga a cada partido.

¿Y desde dónde viene la lección moral?

Morena tiene todo el derecho de cuestionar al PAN. Lo que no tiene es derecho a declararse inmune a aquello que denuncia.

Porque el expediente nacional de la cuarta transformación contiene demasiados episodios incómodos para montar un púlpito de superioridad moral en San Juan del Río.

Segalmex es el caso más evidente. No lo inventó la oposición. En septiembre de 2024, el propio Gobierno Federal informó sobre el desfalco, las denuncias penales y las personas procesadas; la Secretaría de Gobernación lo reconoció expresamente como un caso de corrupción de aquella administración.

Puede discutirse el monto finalmente acreditado, cuánto se recuperó y hasta dónde llegó la responsabilidad de cada involucrado. Lo que ya no puede sostenerse seriamente es que la corrupción desapareció porque Morena llegó al poder.

No desapareció. Cambió de actores, de expedientes y de discurso.

Huachicol fiscal: la corrupción tampoco respetó uniformes

Después apareció el huachicol fiscal.

Y aquí tampoco estamos hablando de una consigna opositora. El Gabinete de Seguridad informó en septiembre de 2025 la detención de 14 personas involucradas en una estructura relacionada con el mercado ilícito de combustibles. Entre ellas había empresarios, marinos en activo y retiro y exfuncionarios de Aduanas.

Ese hecho no convierte automáticamente a Morena entero en una organización corrupta. Sí destruye la pretensión de presentarse ante Querétaro como una fuerza cuya sola llegada al poder purifica las instituciones.

La corrupción puede atravesar gobiernos de cualquier color. Precisamente por eso resulta tan poco creíble el discurso de superioridad moral cuando la vara cambia dependiendo de quién esté sentado en Palacio Nacional.

La Barredora y el límite del discurso de seguridad

El caso Tabasco es todavía más incómodo cuando Morena habla de seguridad.

Hernán Bermúdez Requena fue secretario de Seguridad de Tabasco. En septiembre de 2025, el Gabinete de Seguridad anunció su captura en Paraguay y lo identificó como presunto líder de La Barredora. Contaba con orden de aprehensión por asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

Ese dato no prueba que Adán Augusto López formara parte de la organización ni que conociera las conductas atribuidas a Bermúdez. Las responsabilidades personales deben probarse, no heredarse por asociación política.

Pero la pregunta institucional permanece: ¿cómo puede un proyecto presumir superioridad en seguridad cuando el responsable de esa área en uno de sus gobiernos terminó acusado de encabezar una organización criminal?

La detención demuestra que el Estado finalmente actuó. El antecedente demuestra que los controles fallaron antes.

Sinaloa tampoco cabe debajo de la alfombra

Santiago Nieto también habló de inseguridad. Puede hacerlo. Lo que no puede hacer Morena es escoger solamente los mapas que le convienen.

Sinaloa vive desde 2024 una crisis de violencia derivada del enfrentamiento entre organizaciones criminales que obligó al Gobierno Federal a desplegar una estrategia extraordinaria. La propia autoridad ha reportado miles de detenciones, aseguramientos de armas y desmantelamiento de laboratorios y áreas de concentración.

También debe reconocerse el otro dato: el gobierno de Claudia Sheinbaum ha reportado reducciones posteriores en homicidios. Negar ese resultado sería tan propagandístico como ocultar la crisis que obligó al despliegue.

La seguridad es demasiado seria para reducirla a colores. Precisamente por eso Nieto debería ser más prudente cuando pretende utilizarla como argumento de superioridad electoral.

Santiago Nieto también tiene un expediente que explicar

Y después está él.

Santiago Nieto construyó buena parte de su capital público como responsable de perseguir operaciones financieras sospechosas y denunciar corrupción. Ese antecedente impone un estándar. No concede inmunidad.

En 2021, la Fiscalía General de la República abrió una investigación relacionada con su situación patrimonial y la de Carla Humphrey. Nieto respondió posteriormente con información patrimonial y sostuvo que las adquisiciones cuestionadas estaban respaldadas mediante créditos, hipotecas y arrendamientos.

Ha enfrentado además denuncias posteriores de adversarios políticos por presuntas conductas ilícitas. Nieto las ha rechazado y ha sostenido que responden a motivaciones políticas.

Una investigación o una denuncia no equivalen a una sentencia. Presentarlo como culpable sin resolución sería irresponsable.

Pero tampoco existe obligación alguna de borrar esos antecedentes justo cuando pretende presentarse como fiscal moral de Querétaro. Hace apenas unos días, incluso llamó a auditar funcionarios cuyos bienes no correspondan con sus ingresos declarados. Si esa vara es correcta para los demás, debe ser correcta para él.

Quien hizo carrera siguiendo el dinero ajeno debe aceptar que la ciudadanía siga el suyo.

La boda que el obradorismo tampoco olvidó

También está la boda de Antigua, Guatemala.

No prueba corrupción. Sí dejó una contradicción política difícil de borrar.

Andrés Manuel López Obrador calificó la controversia alrededor del enlace como un asunto escandaloso. Horas después, Santiago Nieto renunció a la Unidad de Inteligencia Financiera.

El hombre encargado de representar una de las áreas emblemáticas del combate financiero a la corrupción terminó fuera del cargo después de un episodio incompatible, al menos políticamente, con la austeridad que defendía el gobierno al que pertenecía.

Eso tampoco desaparece porque ahora encabece una encuesta en Querétaro.

“No quiero meterme en problemas familiares”

Y entonces llegó aquella frase en San Juan del Río.

Santiago Nieto enumeraba problemas del estado cuando aclaró que no podía comenzar a presentar propuestas porque podría incurrir en actos anticipados de campaña. Añadió que no quería meterse en “problemas familiares”.

La referencia tiene una dimensión institucional evidente: su esposa, Carla Humphrey, es consejera del Instituto Nacional Electoral e integrante de la Comisión de Fiscalización.

Humphrey ha advertido públicamente durante 2026 sobre la necesidad de contar con reglas para monitorear y fiscalizar los procesos políticos internos rumbo a 2027. También ha explicado que, en elecciones locales, corresponde a las autoridades electorales locales determinar posibles actos anticipados, mientras el INE mantiene competencia sobre la fiscalización de ingresos y gastos.

Eso no significa que Carla Humphrey pueda o vaya a favorecer a su esposo. No existe evidencia para sostenerlo.

Hay, además, un antecedente institucional importante en sentido contrario: en 2024 se excusó formalmente de participar en asuntos del Consejo General vinculados con la precandidatura, registro y fiscalización de Santiago Nieto al Senado por Querétaro. El Consejo General aprobó esas excusas.

Ese antecedente demuestra que existen mecanismos para separar el vínculo familiar de la función pública. También anticipa el nivel de escrutinio que exigirá cualquier eventual candidatura de Nieto en 2027.

No basta con que no exista un conflicto efectivo. Debe quedar neutralizada cualquier apariencia de conflicto.

Sobre todo porque estamos hablando del hombre que pretende llegar a Querétaro con el discurso de la legalidad.

La reunión de San Juan del Río fue mucho más que un informe

Aquí regresamos al punto de partida.

¿Realmente estaban solamente explicando el informe de Claudia Sheinbaum?

Gisela Sánchez defendió el proceso interno. Beatriz Robles sostuvo que Nieto ganó los ejercicios de medición y que no era necesaria otra encuesta. El PT ratificó su respaldo. Alejandro Pérez habló de estructura territorial. Óscar Sandoval y Edgar Inzunza colocaron 2027 dentro del discurso. Alfonso Ramírez Cuéllar habló de presupuesto federal, agua, carreteras e infraestructura mientras respaldaba al nuevo coordinador.

Todo eso puede ser legítimo como actividad partidista.

Lo difícil es seguir presentándolo únicamente como difusión de un informe de gobierno.

Era también política electoral. Y bastante evidente.

Los recursos federales tampoco son propiedad de Morena

Durante el encuentro se acusó al PAN de apropiarse políticamente de inversiones del Gobierno Federal. La crítica tiene fundamento conceptual: ningún gobernador debería presentar como propia una obra que paga la Federación.

Pero entonces aplíquese completa.

Los programas sociales no son propiedad de Morena. Los trenes no pertenecen a Claudia Sheinbaum. La Comisión Federal de Electricidad no financia campañas. El Presupuesto de Egresos tampoco es patrimonio electoral de Santiago Nieto.

Los recursos públicos pertenecen al Estado mexicano.

Si es incorrecto que el PAN “salude con sombrero ajeno”, también lo es convertir cada peso federal invertido en Querétaro en argumento para que los ciudadanos voten por Morena.

Los dos comportamientos parten del mismo vicio: confundir gobierno con partido.

El discurso del desastre sirve para ganar elecciones

Santiago Nieto necesita políticamente que Querétaro parezca peor de lo que es. No es una peculiaridad de Morena; así funciona buena parte de la oposición cuando intenta desplazar a un gobierno.

El PAN lo hizo cuando fue oposición. El PRI también. Morena no inventó la estrategia.

Lo cuestionable es combinarla con una supuesta superioridad moral que los hechos nacionales contradicen.

Morena puede cuestionar al PAN por el agua. Puede investigar contratos. Puede denunciar programas electorales. Puede señalar errores en salud, movilidad o desarrollo urbano. Eso es democracia.

Pero si va a hablar de corrupción, tendrá que convivir con Segalmex. Si va a hablar de crimen organizado, tendrá que explicar los controles que fallaron en Tabasco. Si va a hablar de huachicol, tendrá que reconocer una red que alcanzó a marinos y exfuncionarios de Aduanas. Si va a hablar de inseguridad, tendrá que mirar también a los estados donde gobierna.

Y si Santiago Nieto quiere colocarse como fiscal moral de Querétaro, tendrá que aceptar el mismo escrutinio que durante años aplicó a los demás.

Querétaro no necesita un salvador

Ese es el peligro de 2027: que la elección termine convertida en una competencia entre dos propagandas.

Una diciendo que Querétaro es perfecto porque lo gobierna el PAN. Otra asegurando que Querétaro está destruido y solo Morena puede salvarlo.

Las dos son falsas.

Querétaro tiene fortalezas reales que deben defenderse. Tiene problemas reales que deben corregirse. Y tiene suficiente ciudadanía, industria, universidades, empresas, instituciones y sociedad civil para no necesitar mesías de ningún color.

El escenario 2027 será competitivo y Santiago Nieto tiene derecho a disputar la gubernatura. Morena tiene derecho a intentar gobernar. El PAN tiene la obligación de responder por sus errores. Pero nadie tiene derecho a reescribir la realidad para fabricar una necesidad de rescate que los datos no sostienen.

Antes de ofrecer la cuarta transformación como remedio para Querétaro, Morena debe explicar por qué su propio proyecto nacional sigue cargando expedientes de corrupción, redes de contrabando de combustible, funcionarios de seguridad acusados de vínculos criminales y crisis de violencia que obligaron a intervenciones extraordinarias.

Y Santiago Nieto, antes de presentarse como la solución moral del estado, debe aceptar una pregunta todavía más sencilla:

¿Por qué los queretanos deberían entregar el gobierno a un proyecto político que todavía tiene tantas cuentas nacionales por explicar?

Las mesas de presidium sirven para repartir respaldos. Las encuestas sirven para escoger candidatos. Los discursos sirven para construir relatos.

Pero ninguna de esas cosas borra contradicciones ni sustituye resultados.

Querétaro no necesita un nuevo salvador. Necesita políticos capaces de someterse al mismo estándar que exigen a los demás.