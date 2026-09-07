Puente del Chila y sierra: así maneja Querétaro el riesgo de lluvias

La titular de la CEI, Sonia Carrillo Rosillo, detalló el arranque de la obra federal del puente del Chila y el despliegue de maquinaria estatal para atender derrumbes en la temporada de lluvias.

Maquinaria retira derrumbe sobre la Carretera Estatal 100 en Querétaro
  • La Comisión Estatal de Infraestructura reporta la atención de alrededor de cinco derrumbes en lo que va de la temporada, la mayoría sobre la carretera federal 120 y el resto en circuitos de la sierra.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 7 de septiembre de 2026.- Respecto al puente del Chila, una obra de responsabilidad federal distinta a los trabajos estatales de la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI), su titular, Sonia Carrillo Rosillo, confirmó que las labores ya iniciaron después de casi un año de retraso.

El avance del puente se limita, hasta ahora, a las perforaciones para el desplante de la estructura. Dijo no contar con información sobre la fecha de conclusión y remitió el tema a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a cuyo cargo está esa obra en su totalidad.

En el ámbito estatal, ya no hay obras pendientes derivadas de las lluvias del año pasado: la maquinaria desplegada entonces en la sierra fue retirada por completo.

Sonia Carrillo Rosillo, titular de la CEI, habla sobre el avance del puente del Chila Sonia Carrillo Rosillo, titular de la Comisión Estatal de Infraestructura, confirmó que los trabajos del puente del Chila iniciaron después de casi un año de retraso.

El gobierno del estado mantiene, sin embargo, alerta permanente, con equipos distribuidos en seis puntos del territorio estatal que antes debían trasladarse desde el municipio de Colón y que ahora están reposicionados más cerca de las zonas de riesgo para reducir el tiempo de despliegue.

La CEI concentra actualmente la atención en las carreteras federales, particularmente en la federal 120, la vía que conecta a la capital con la Sierra Gorda y la que con mayor frecuencia queda incomunicada.

En lo que va de la temporada, Carrillo Rosillo dijo que se han atendido alrededor de cinco derrumbes: tres de ellos sobre la 120 y el resto en circuitos de la sierra.

El tiempo de respuesta ante un derrumbe es de entre una hora y hora y media, porque las máquinas permanecen fijas en los puntos de mayor riesgo —no por falta de uso, sino para no perder la posición estratégica necesaria para atender con esa misma rapidez la siguiente emergencia.

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