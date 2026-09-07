Querétaro, 7 de septiembre de 2026.- Respecto al puente del Chila, una obra de responsabilidad federal distinta a los trabajos estatales de la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI), su titular, Sonia Carrillo Rosillo, confirmó que las labores ya iniciaron después de casi un año de retraso.
El avance del puente se limita, hasta ahora, a las perforaciones para el desplante de la estructura. Dijo no contar con información sobre la fecha de conclusión y remitió el tema a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a cuyo cargo está esa obra en su totalidad.
En el ámbito estatal, ya no hay obras pendientes derivadas de las lluvias del año pasado: la maquinaria desplegada entonces en la sierra fue retirada por completo.
Sonia Carrillo Rosillo, titular de la Comisión Estatal de Infraestructura, confirmó que los trabajos del puente del Chila iniciaron después de casi un año de retraso.
El gobierno del estado mantiene, sin embargo, alerta permanente, con equipos distribuidos en seis puntos del territorio estatal que antes debían trasladarse desde el municipio de Colón y que ahora están reposicionados más cerca de las zonas de riesgo para reducir el tiempo de despliegue.
La CEI concentra actualmente la atención en las carreteras federales, particularmente en la federal 120, la vía que conecta a la capital con la Sierra Gorda y la que con mayor frecuencia queda incomunicada.
En lo que va de la temporada, Carrillo Rosillo dijo que se han atendido alrededor de cinco derrumbes: tres de ellos sobre la 120 y el resto en circuitos de la sierra.
El tiempo de respuesta ante un derrumbe es de entre una hora y hora y media, porque las máquinas permanecen fijas en los puntos de mayor riesgo —no por falta de uso, sino para no perder la posición estratégica necesaria para atender con esa misma rapidez la siguiente emergencia.