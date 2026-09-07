CEI invirtió 150 mdp para reparar daños en la Sierra Gorda

La coordinadora general de la Comisión Estatal de Infraestructura detalló que se reconstruyeron 56 caminos de concreto y 65 muros de contención.

Sonia Carrillo Rosillo, coordinadora general de la Comisión Estatal de Infraestructura, durante el quinto informe de gobierno.

Carrillo Rosillo detalló que se atendieron más de 220 derrumbes con 60 maquinarias desplegadas en la Sierra Gorda.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 7 de septiembre de 2026.- La titular de la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI), Sonia Carrillo Rosillo, exigió a la empresa responsable concluir este mes las obras hidráulicas pendientes en la Cuesta China, luego de reiterados incumplimientos en las fechas de entrega.

De manera paralela, la Secretaría de Gobierno del estado, a cargo de Eric Gudiño Torres, envió un oficio para requerir formalmente la revisión de todos los temas hidráulicos de la carretera.

La funcionaria explicó que existe un riesgo concreto por la combinación entre la obra inconclusa, la temporada de lluvias y la filtración de agua en la zona.

No es la primera exigencia del gobierno estatal sobre este corredor: en agosto, la dependencia ya había reclamado a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) el cierre de los socavones registrados en el mismo tramo.

La titular de la CEI dijo que la semana pasada sostuvieron una reunión multidisciplinaria con personal de la SICT y de los municipios involucrados, entre ellos El Marqués, uno de los más afectados por el problema.

La deficiencia detectada, precisó Carrillo Rosillo, no está en los muros de gaviones ni en la obra ya ejecutada, sino en los trabajos de encauzamiento que siguen pendientes: el agua de lluvia no cuenta con cauces definidos por donde escurrir y avanza sin control sobre la carpeta asfáltica.

Esa condición provoca acuaplaneo durante las lluvias, un fenómeno que multiplica el riesgo de accidentes en el tramo.

Los muros de gaviones instalados a un costado de la autopista fueron construidos conforme a la técnica correspondiente y no representan riesgo para las viviendas ubicadas en la parte baja de la Cuesta China.

Ese tramo de la carretera federal 57 ha registrado dos colapsos, con arrastre de material provocado por los escurrimientos; el más reciente, el mes pasado.

La temporada de lluvias de este año ha sido moderada hasta ahora y el escenario no se ha repetido, aunque urge concluir la obra antes de que aumente la intensidad de las lluvias.

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