Querétaro, 7 de septiembre de 2026.- La titular de la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI), Sonia Carrillo Rosillo, exigió a la empresa responsable concluir este mes las obras hidráulicas pendientes en la Cuesta China, luego de reiterados incumplimientos en las fechas de entrega.
De manera paralela, la Secretaría de Gobierno del estado, a cargo de Eric Gudiño Torres, envió un oficio para requerir formalmente la revisión de todos los temas hidráulicos de la carretera.
La funcionaria explicó que existe un riesgo concreto por la combinación entre la obra inconclusa, la temporada de lluvias y la filtración de agua en la zona.
No es la primera exigencia del gobierno estatal sobre este corredor: en agosto, la dependencia ya había reclamado a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) el cierre de los socavones registrados en el mismo tramo.
La titular de la CEI dijo que la semana pasada sostuvieron una reunión multidisciplinaria con personal de la SICT y de los municipios involucrados, entre ellos El Marqués, uno de los más afectados por el problema.
La deficiencia detectada, precisó Carrillo Rosillo, no está en los muros de gaviones ni en la obra ya ejecutada, sino en los trabajos de encauzamiento que siguen pendientes: el agua de lluvia no cuenta con cauces definidos por donde escurrir y avanza sin control sobre la carpeta asfáltica.
Esa condición provoca acuaplaneo durante las lluvias, un fenómeno que multiplica el riesgo de accidentes en el tramo.
Los muros de gaviones instalados a un costado de la autopista fueron construidos conforme a la técnica correspondiente y no representan riesgo para las viviendas ubicadas en la parte baja de la Cuesta China.
Ese tramo de la carretera federal 57 ha registrado dos colapsos, con arrastre de material provocado por los escurrimientos; el más reciente, el mes pasado.
La temporada de lluvias de este año ha sido moderada hasta ahora y el escenario no se ha repetido, aunque urge concluir la obra antes de que aumente la intensidad de las lluvias.