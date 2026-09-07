42 tortillerías impulsan maíz criollo en comunidades de Veracruz

Cerca de 840 familias campesinas de Sembrando Vida participan en la iniciativa, que ofrece tortilla artesanal más barata que el mercado.

Pila de tortillas artesanales de maíz criollo recién elaboradas en la tortillería de Texistepec, Veracruz

"Maíz del Pueblo" ofrece el kilo de tortilla artesanal a 23 pesos, frente a los 26 a 28 pesos de otros establecimientos.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 07, 2026
Mariana Torres García

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Veracruz, 7 de septiembre de 2026.- En Veracruz operan ya 42 tortillerías "Maíz del Pueblo" que compran, transforman y comercializan maíz criollo cultivado por las propias comunidades campesinas, con la participación de cerca de 840 familias del programa Sembrando Vida, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).

El proyecto, impulsado en conjunto con la Secretaría de Bienestar, nace de la organización de las Comunidades de Aprendizaje Campesino (CAC), espacios donde productoras y productores intercambian conocimientos y coordinan trabajos colectivos.

En Texistepec, cinco CAC conformaron un comité para poner en marcha y administrar la tortillería del municipio.

En ese comité participa Belia Gabriel García, agricultora que desde hace siete años forma parte de Sembrando Vida. Su padre cultivaba chile y maíz para comercializarlos en el sur de Veracruz.

Al incorporarse al programa, Belia se unió a una CAC integrada por más de 30 productoras y productores; hoy encabeza el comité de la tortillería.

Facilitadores y técnicos de Sembrando Vida plantearon la posibilidad de establecer la tortillería. Para iniciar el proyecto, las y los productores acordaron una aportación de 100 pesos por cada integrante de las cinco CAC.

Con esos recursos se adquirieron el molino, el comal, las prensas y los materiales para las adecuaciones eléctricas necesarias para comenzar a operar. De esta manera, el maíz criollo encontró un nuevo canal de transformación y comercialización dentro de la propia comunidad.

"Maíz del Pueblo" ofrece el kilo de tortilla artesanal a 23 pesos. En otros establecimientos de Texistepec el precio oscila entre 26 y 28 pesos.

El local funciona también como punto de venta de más de 40 productos con valor agregado elaborados por integrantes de las CAC: café, chocolate, cacao, pinole, vinos de frutas, jabones de cacao y aceite de coco, entre otros.

El proyecto da continuidad a la segunda etapa de Sembrando Vida, impulsada por Columba Jazmín López Gutiérrez durante su gestión como subsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de la Secretaría de Bienestar, con el objetivo de que las comunidades avancen en la transformación y comercialización de sus cosechas.

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