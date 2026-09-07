Veracruz, 7 de septiembre de 2026.- En Veracruz operan ya 42 tortillerías "Maíz del Pueblo" que compran, transforman y comercializan maíz criollo cultivado por las propias comunidades campesinas, con la participación de cerca de 840 familias del programa Sembrando Vida, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).

El proyecto, impulsado en conjunto con la Secretaría de Bienestar, nace de la organización de las Comunidades de Aprendizaje Campesino (CAC), espacios donde productoras y productores intercambian conocimientos y coordinan trabajos colectivos.

En Texistepec, cinco CAC conformaron un comité para poner en marcha y administrar la tortillería del municipio.

En ese comité participa Belia Gabriel García, agricultora que desde hace siete años forma parte de Sembrando Vida. Su padre cultivaba chile y maíz para comercializarlos en el sur de Veracruz.

Al incorporarse al programa, Belia se unió a una CAC integrada por más de 30 productoras y productores; hoy encabeza el comité de la tortillería.

Facilitadores y técnicos de Sembrando Vida plantearon la posibilidad de establecer la tortillería. Para iniciar el proyecto, las y los productores acordaron una aportación de 100 pesos por cada integrante de las cinco CAC.

Con esos recursos se adquirieron el molino, el comal, las prensas y los materiales para las adecuaciones eléctricas necesarias para comenzar a operar. De esta manera, el maíz criollo encontró un nuevo canal de transformación y comercialización dentro de la propia comunidad.

"Maíz del Pueblo" ofrece el kilo de tortilla artesanal a 23 pesos. En otros establecimientos de Texistepec el precio oscila entre 26 y 28 pesos.

El local funciona también como punto de venta de más de 40 productos con valor agregado elaborados por integrantes de las CAC: café, chocolate, cacao, pinole, vinos de frutas, jabones de cacao y aceite de coco, entre otros.

El proyecto da continuidad a la segunda etapa de Sembrando Vida, impulsada por Columba Jazmín López Gutiérrez durante su gestión como subsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de la Secretaría de Bienestar, con el objetivo de que las comunidades avancen en la transformación y comercialización de sus cosechas.