México, 4 de septiembre de 2026.- La cebolla acumuló un alza de 19.03% en la primera quincena de agosto, la variación más alta entre los productos agrícolas que monitoreó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en ese periodo. El chile serrano subió 8.92% y el huevo 7.92%, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

En el mismo periodo, el jitomate bajó 4.86%, la calabacita 5.82% al 14 de agosto y la papa 5.97%, según el mismo índice.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recopila de manera permanente los precios de más de 3 mil productos, entre ellos los que integran la canasta básica del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), y publica los resultados en la herramienta Quién es Quién en los Precios, donde el consumidor puede comparar costos por localidad.

Con esa base, Profeco calculó el precio promedio nacional del jitomate en 17.16 pesos por kilo. Del 17 al 21 de agosto, el producto se vendió desde 12.78 pesos en la cadena Chedraui hasta 20.73 pesos en La Comer, de acuerdo con el comparativo por cadena comercial del programa.

El precio promedio nacional de la calabacita se ubicó en 32.03 pesos por kilo. En la semana posterior al 14 de agosto, el kilo se ofreció desde 22.00 pesos en centrales de abasto hasta 37.91 pesos en tiendas Walmart.

La papa promedió 49.37 pesos el kilo a nivel nacional. En la tercera semana de agosto, el tubérculo costó 27.00 pesos en centrales de abasto y hasta 57.59 pesos en establecimientos Walmart.

Para el huevo, Profeco calculó un promedio nacional de 42.86 pesos por paquete de 18 piezas; el chile serrano se ubicó en 53.80 pesos el kilo y la cebolla en 38.24 pesos el kilo, de acuerdo con el mismo seguimiento de Quién es Quién en los Precios.

Los comparativos por cadena comercial también alcanzaron al chile serrano y a la cebolla: el kilo del primero se encontró en 45.00 pesos en centrales de abasto y hasta 63.17 pesos en Walmart, mientras el segundo se ubicó en 27.57 pesos en centrales de abasto y 51.51 pesos en Walmart. Para el huevo, el paquete de 18 piezas tuvo un mínimo de 30.00 pesos en La Comer y un máximo de 44.89 pesos en Chedraui.

Profeco atribuye estas variaciones a los ciclos productivos, los factores estacionales, las condiciones climáticas y la disponibilidad en el mercado, elementos que inciden de forma habitual en el precio de los productos agrícolas a lo largo del año.

Para reducir el impacto en la economía familiar, el Gobierno de México mantiene acciones en coordinación con productores y comercializadores orientadas a estabilizar el costo de productos de primera necesidad, entre ellos el jitomate y los combustibles.

Profeco invita a la población a consultar la herramienta Quién es Quién en los Precios, comparar entre distintas cadenas y elegir la opción que mejor se ajuste al presupuesto familiar.