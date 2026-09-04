Cebolla sube 19% en agosto; jitomate y papa bajan

El chile serrano y el huevo también registraron alzas en la quincena, mientras jitomate, calabacita y papa bajaron de precio, según Profeco e INEGI.

Jitomates a la venta en una central de abasto, monitoreo de precios al consumidor en México.

El jitomate bajó 4.86% en la primera quincena de agosto y se vendió entre 12.78 y 20.73 pesos por kilo, según Profeco.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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México, 4 de septiembre de 2026.- La cebolla acumuló un alza de 19.03% en la primera quincena de agosto, la variación más alta entre los productos agrícolas que monitoreó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en ese periodo. El chile serrano subió 8.92% y el huevo 7.92%, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

En el mismo periodo, el jitomate bajó 4.86%, la calabacita 5.82% al 14 de agosto y la papa 5.97%, según el mismo índice.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recopila de manera permanente los precios de más de 3 mil productos, entre ellos los que integran la canasta básica del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), y publica los resultados en la herramienta Quién es Quién en los Precios, donde el consumidor puede comparar costos por localidad.

Con esa base, Profeco calculó el precio promedio nacional del jitomate en 17.16 pesos por kilo. Del 17 al 21 de agosto, el producto se vendió desde 12.78 pesos en la cadena Chedraui hasta 20.73 pesos en La Comer, de acuerdo con el comparativo por cadena comercial del programa.

El precio promedio nacional de la calabacita se ubicó en 32.03 pesos por kilo. En la semana posterior al 14 de agosto, el kilo se ofreció desde 22.00 pesos en centrales de abasto hasta 37.91 pesos en tiendas Walmart.

La papa promedió 49.37 pesos el kilo a nivel nacional. En la tercera semana de agosto, el tubérculo costó 27.00 pesos en centrales de abasto y hasta 57.59 pesos en establecimientos Walmart.

Para el huevo, Profeco calculó un promedio nacional de 42.86 pesos por paquete de 18 piezas; el chile serrano se ubicó en 53.80 pesos el kilo y la cebolla en 38.24 pesos el kilo, de acuerdo con el mismo seguimiento de Quién es Quién en los Precios.

Los comparativos por cadena comercial también alcanzaron al chile serrano y a la cebolla: el kilo del primero se encontró en 45.00 pesos en centrales de abasto y hasta 63.17 pesos en Walmart, mientras el segundo se ubicó en 27.57 pesos en centrales de abasto y 51.51 pesos en Walmart. Para el huevo, el paquete de 18 piezas tuvo un mínimo de 30.00 pesos en La Comer y un máximo de 44.89 pesos en Chedraui.

Profeco atribuye estas variaciones a los ciclos productivos, los factores estacionales, las condiciones climáticas y la disponibilidad en el mercado, elementos que inciden de forma habitual en el precio de los productos agrícolas a lo largo del año.

Para reducir el impacto en la economía familiar, el Gobierno de México mantiene acciones en coordinación con productores y comercializadores orientadas a estabilizar el costo de productos de primera necesidad, entre ellos el jitomate y los combustibles.

Profeco invita a la población a consultar la herramienta Quién es Quién en los Precios, comparar entre distintas cadenas y elegir la opción que mejor se ajuste al presupuesto familiar.

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