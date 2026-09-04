Muere estrangulada colombiana desaparecida en San Luis Potosí

La Fiscalía de San Luis Potosí confirmó que el cuerpo hallado en Villa de Reyes corresponde a Tatiana Vanessa Almanza García, de 32 años, y que murió por asfixia por estrangulamiento

Personal pericial de la Fiscalía de San Luis Potosí trabaja en el punto de Villa de Reyes donde fue localizado el cuerpo de Tatiana Vanessa Almanza García.

El cuerpo de Tatiana Vanessa Almanza García fue localizado la noche del 1 de septiembre en Villa de Reyes, sobre la carretera 80. La Fiscalía confirmó que murió por asfixia por estrangulamiento.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 04, 2026
Mariana Torres García

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Villa de Reyes, San Luis Potosí, 4 de septiembre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí confirmó que el cuerpo hallado en el municipio de Villa de Reyes corresponde a Tatiana Vanessa Almanza García, ciudadana colombiana de 32 años reportada como desaparecida desde el 28 de agosto en la capital potosina.

La fiscal general, María Manuela García Cázares, informó que la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento y que, de acuerdo con los estudios periciales, el deceso ocurrió el mismo día en que la joven desapareció.

El cuerpo fue localizado la noche del 1 de septiembre, envuelto en un tapete y en avanzado estado de descomposición, lo que retrasó la confirmación oficial de su identidad. La identificación se logró mediante un tatuaje con el nombre "Jerónimo" en el brazo izquierdo, coincidente con las señas reportadas para su búsqueda, y con la participación de una prima de la víctima llegada desde Colombia y una amiga procedente de la Ciudad de México.

Tatiana Vanessa había llegado a San Luis Potosí procedente de la Ciudad de México y perdió comunicación con sus familiares al día siguiente. El reporte formal de su desaparición se presentó durante el fin de semana, lo que activó la ficha de búsqueda de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.

La fiscal precisó que los estudios forenses no encontraron indicios de violencia sexual. La carpeta de investigación permanece abierta para determinar si el caso será clasificado como feminicidio, y García Cázares señaló que la Fiscalía ya cuenta con indicios sobre un posible responsable.

seguridad sucesos feminicidio san luis potosí

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