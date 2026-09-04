Zacatecas suma 23 ataques con explosivos; 6 con coche bomba

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que en Zacatecas se han identificado 23 agresiones con explosivos en la actual administración, seis de ellas con vehículos, y confirmó tres detenidos por el ataque a la comandancia de Ojocaliente.

Daños en la fachada de la Comandancia de Policía Municipal de Ojocaliente, Zacatecas, tras la explosión de un vehículo con material explosivo.

El coche bomba que dañó la comandancia de Ojocaliente el 30 de agosto dejó 11 lesionados y 63 viviendas afectadas. Autoridades federales confirman tres detenidos por el ataque.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 04, 2026
Mariana Torres García

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Zacatecas, 4 de septiembre de 2026.- El Gobierno federal informó que Zacatecas registra 23 agresiones con explosivos durante la actual administración, seis de ellas cometidas con vehículos cargados, entre ellas el coche bomba que dañó la comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente el 30 de agosto.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó la cifra durante la conferencia matutina del Gobierno federal, realizada en Guadalupe, Zacatecas. "Han sido 23, unos no de la misma magnitud, por supuesto; este fue de los más grandes", declaró el funcionario sobre el ataque de Ojocaliente.

Rotativo documentó el ataque original el 31 de agosto: un artefacto explosivo dañó la comandancia municipal la noche del 30 de agosto y dejó, según el primer reporte, seis civiles heridos, en el tercer ataque similar registrado en la región en una semana.

El fiscal de Zacatecas, Cristian Paul Camacho, actualizó hoy el saldo: 11 personas resultaron lesionadas por la explosión, de las cuales solo una permanece hospitalizada. El paciente, de sexo masculino, pasó de un estado grave a una atención intermedia. El funcionario añadió que 63 viviendas resultaron con afectaciones de distinta magnitud, desde daños superficiales hasta severos, y que se implementó un programa especial de atención para esas familias.

Las primeras diligencias periciales estimaron que el artefacto contenía aproximadamente 200 kilogramos de material explosivo, colocado en un vehículo con reporte de robo en Jalisco. La detonación ocurrió alrededor de las 19:50 horas.

García Harfuch confirmó que tres personas han sido detenidas por su presunta participación en el ataque, entre ellas quien fue identificado como el principal responsable. El funcionario indicó que las investigaciones continúan, junto con la Fiscalía de Zacatecas y el Gabinete de Seguridad, para ubicar a otros integrantes de la célula criminal señalada.

La línea de investigación principal apunta a una disputa territorial entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Pacífico por el control de rutas y actividades ilícitas en el estado, de acuerdo con el secretario de Seguridad.

Durante la misma conferencia, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, informó que los homicidios dolosos en Zacatecas bajaron 85% entre septiembre de 2024 y agosto de 2026, con un promedio diario que pasó de 4.5 víctimas en 2021 a 0.2 en lo que va de 2026.

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