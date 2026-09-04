Tlalnepantla, Estado de México, 4 de septiembre de 2026.- Diego Sebastián "N" y Gerardo "N", detenidos por el multihomicidio de Jonathan Meléndez, tecladista y segunda voz de la banda Camilo Séptimo, y de su familia, fueron trasladados esta mañana desde el Complejo Central de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México hacia el Centro de Reinserción Social de Barrientos, en Tlalnepantla.

El traslado se ejecutó al vencer, a las 10:00 horas, el plazo constitucional de 48 horas para resolver la situación jurídica de ambos detenidos, informaron autoridades mexiquenses.



Diego Sebastián "N" es señalado por la Fiscalía como autor material del crimen. Gerardo "N", identificado como su chófer, enfrenta el proceso como presunto cómplice.



El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó en la conferencia matutina del Gobierno federal que Diego Sebastián "N" era socio comercial de Jonathan Meléndez. "Estaba exigiendo dinero, hubo ciertas amenazas y se comete este lamentable multihomicidio", declaró el funcionario, quien añadió que se agotan todas las líneas de investigación para determinar si existen más implicados.



El ataque ocurrió la tarde del martes 1 de septiembre en un departamento de Atizapán de Zaragoza. Según la reconstrucción de las autoridades, Diego Sebastián "N" asesinó a Jonathan Meléndez; a la esposa del músico, quien cursaba un embarazo de cuatro meses; a la hija de la pareja, de tres años, y a la niñera, Aleyda Romero. Fue ella quien, antes de morir, le dijo al otro hijo del matrimonio, de seis años, que se escondiera. El menor es el único sobreviviente del ataque.



García Harfuch precisó que las líneas de investigación buscan establecer si hubo participación de terceros en la planeación o ejecución del crimen.

