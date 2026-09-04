Detienen a dos hombres con presunto cristal en Huautla

La intervención ocurrió en el kilómetro 54 del tramo Santa Cruz Acatepec-Huautla de Jiménez, sobre la Carretera Federal 182

Dos hombres detenidos por la AEI, rostros cubiertos, junto a mesa con dinero asegurado en Huautla de Jiménez

E.P.B. y R.L.P.R. fueron detenidos por agentes de la AEI tras el hallazgo de una sustancia con características similares al cristal en un operativo sobre la Carretera Federal 182. Se presumen inocentes en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

Foto: FGE Oaxaca
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Oaxaca, 4 de septiembre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) detuvo a dos hombres, identificados con las iniciales E.P.B. y R.L.P.R., y aseguró un vehículo Nissan Tsuru rojo con placas del Estado de México, luego de que agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) localizaran una sustancia con características similares al cristal durante un operativo sobre la Carretera Federal 182.

La intervención ocurrió en el kilómetro 54 del tramo Santa Cruz Acatepec-Huautla de Jiménez, uno de los corredores carreteros de la Sierra de Flores Magón, donde elementos de la AEI adscritos a la Vicefiscalía General de Control Regional realizaban labores de investigación y vigilancia. En ese punto fueron detenidos E.P.B. y R.L.P.R., quienes se desplazaban a bordo del vehículo.

Durante la inspección, los agentes localizaron la sustancia. Fue asegurada junto con la unidad para su análisis correspondiente.

Las dos personas fueron trasladadas y puestas a disposición de la autoridad competente, a fin de continuar con las diligencias para esclarecer los hechos y determinar su situación jurídica.

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