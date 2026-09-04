Oaxaca, 4 de septiembre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) detuvo a dos hombres, identificados con las iniciales E.P.B. y R.L.P.R., y aseguró un vehículo Nissan Tsuru rojo con placas del Estado de México, luego de que agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) localizaran una sustancia con características similares al cristal durante un operativo sobre la Carretera Federal 182.
La intervención ocurrió en el kilómetro 54 del tramo Santa Cruz Acatepec-Huautla de Jiménez, uno de los corredores carreteros de la Sierra de Flores Magón, donde elementos de la AEI adscritos a la Vicefiscalía General de Control Regional realizaban labores de investigación y vigilancia. En ese punto fueron detenidos E.P.B. y R.L.P.R., quienes se desplazaban a bordo del vehículo.
Durante la inspección, los agentes localizaron la sustancia. Fue asegurada junto con la unidad para su análisis correspondiente.
Las dos personas fueron trasladadas y puestas a disposición de la autoridad competente, a fin de continuar con las diligencias para esclarecer los hechos y determinar su situación jurídica.