Zacatecas, 4 de septiembre de 2026.- Los Programas para el Bienestar del campo benefician a 13 millones de personas en 2 mil 470 municipios del país, con un presupuesto de 107 mil millones de pesos (mdp), informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El apoyo al campo se suma a las metas del Plan México para alcanzar la soberanía alimentaria: la meta de producción de frijol para el año, de un millón 300 mil toneladas, ya fue superada con un millón 360 mil toneladas, señaló la mandataria.

"Decidimos hacer el informe de Agricultura y Desarrollo Rural aquí en Zacatecas porque tenemos un trabajo muy importante en particular en la producción del frijol", dijo Sheinbaum durante la conferencia matutina "Las mañaneras del pueblo", realizada en el 52 Batallón de Infantería, 11a Zona Militar de Guadalupe, Zacatecas.

Desde hace dos años, explicó, las instituciones de Agricultura y Desarrollo Rural trabajan con productores locales en el mejoramiento de la semilla de frijol, que después se distribuye en Zacatecas, Nayarit y Durango; a ello se suma una planta cribadora y embolsadora de frijol instalada en la entidad.

En maíz, la producción llegó a 25.41 millones de toneladas, un incremento de un millón de toneladas respecto al ciclo anterior. En leche, el acopio alcanzó 14 mil 400 millones de litros, con un crecimiento que la mandataria calificó de "histórico" de 900 millones de litros.

Sheinbaum atribuyó el fortalecimiento del campo mexicano a medidas como la prohibición de la siembra de maíz transgénico, los precios de garantía y la mejora de la semilla de frijol con acompañamiento de productores de Zacatecas.

La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, detalló que los 13 millones de beneficiarios equivalen a que dos de cada tres personas ganaderas, pescadoras y campesinas del país reciben algún tipo de apoyo del Gobierno de México.

Producción para el Bienestar se entrega a 1.8 millones de personas con una inversión de 18 mil 200 mdp, mientras que Fertilizantes para el Bienestar llega a 2.1 millones de derechohabientes con 16 mil mdp.

Leche para el Bienestar invierte 11 mil 800 mdp para beneficiar a 7 millones de personas a través de 13 mil 500 lecherías. El acopio supera los 760 millones de litros —más de 2 millones diarios— entre 3 mil productoras y productores, con un precio 80 por ciento menor al de las opciones comerciales.

En Bienpesca se invierten mil 564 mdp para 192 mil personas, con 8 mil pesos anuales cada una. Otras 90 mil 714 personas se profesionalizan en buenas prácticas pesqueras, y el 60 por ciento de los productores del sector, que aportan más de 2 mil 200 millones de toneladas de productos pesqueros y acuícolas, son beneficiarios del programa.

Alimentación para el Bienestar opera con 14 mil mdp en tres acciones: 27 mil Tiendas para el Bienestar, la red de distribución de canasta básica más grande de México y América Latina; el programa El Maíz es la Raíz, con 327 mil derechohabientes; y Acopio para el Bienestar, con un almacenamiento histórico de maíz y frijol superior a las 948 mil toneladas.

El Comercio Justo opera en dos ejes: apoyos de comercialización a 71 mil productoras y productores de maíz, arroz y trigo con una inversión de 5 mil 800 mdp, y créditos por 7 mil 200 mdp a través de Cosechando Soberanía, que en los últimos tres meses entregó 25 mil créditos y logró la venta de 3.2 millones de toneladas de maíz con contratos anticipados.