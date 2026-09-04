Programas del campo benefician a 13 millones con 107 mil mdp

La Secretaría de Agricultura destinó 107 mil millones de pesos a los programas, que operan en 2 mil 470 municipios del país.

Claudia Sheinbaum Pardo en conferencia matutina en Zacatecas, con gráfico de producción de maíz, frijol y leche

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, informó que los Programas para el Bienestar del campo benefician a 13 millones de personas con un presupuesto de 107 mil millones de pesos.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Zacatecas, 4 de septiembre de 2026.- Los Programas para el Bienestar del campo benefician a 13 millones de personas en 2 mil 470 municipios del país, con un presupuesto de 107 mil millones de pesos (mdp), informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El apoyo al campo se suma a las metas del Plan México para alcanzar la soberanía alimentaria: la meta de producción de frijol para el año, de un millón 300 mil toneladas, ya fue superada con un millón 360 mil toneladas, señaló la mandataria.

"Decidimos hacer el informe de Agricultura y Desarrollo Rural aquí en Zacatecas porque tenemos un trabajo muy importante en particular en la producción del frijol", dijo Sheinbaum durante la conferencia matutina "Las mañaneras del pueblo", realizada en el 52 Batallón de Infantería, 11a Zona Militar de Guadalupe, Zacatecas.

Desde hace dos años, explicó, las instituciones de Agricultura y Desarrollo Rural trabajan con productores locales en el mejoramiento de la semilla de frijol, que después se distribuye en Zacatecas, Nayarit y Durango; a ello se suma una planta cribadora y embolsadora de frijol instalada en la entidad.

En maíz, la producción llegó a 25.41 millones de toneladas, un incremento de un millón de toneladas respecto al ciclo anterior. En leche, el acopio alcanzó 14 mil 400 millones de litros, con un crecimiento que la mandataria calificó de "histórico" de 900 millones de litros.

Sheinbaum atribuyó el fortalecimiento del campo mexicano a medidas como la prohibición de la siembra de maíz transgénico, los precios de garantía y la mejora de la semilla de frijol con acompañamiento de productores de Zacatecas.

La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, detalló que los 13 millones de beneficiarios equivalen a que dos de cada tres personas ganaderas, pescadoras y campesinas del país reciben algún tipo de apoyo del Gobierno de México.

Producción para el Bienestar se entrega a 1.8 millones de personas con una inversión de 18 mil 200 mdp, mientras que Fertilizantes para el Bienestar llega a 2.1 millones de derechohabientes con 16 mil mdp.

Leche para el Bienestar invierte 11 mil 800 mdp para beneficiar a 7 millones de personas a través de 13 mil 500 lecherías. El acopio supera los 760 millones de litros —más de 2 millones diarios— entre 3 mil productoras y productores, con un precio 80 por ciento menor al de las opciones comerciales.

En Bienpesca se invierten mil 564 mdp para 192 mil personas, con 8 mil pesos anuales cada una. Otras 90 mil 714 personas se profesionalizan en buenas prácticas pesqueras, y el 60 por ciento de los productores del sector, que aportan más de 2 mil 200 millones de toneladas de productos pesqueros y acuícolas, son beneficiarios del programa.

Alimentación para el Bienestar opera con 14 mil mdp en tres acciones: 27 mil Tiendas para el Bienestar, la red de distribución de canasta básica más grande de México y América Latina; el programa El Maíz es la Raíz, con 327 mil derechohabientes; y Acopio para el Bienestar, con un almacenamiento histórico de maíz y frijol superior a las 948 mil toneladas.

El Comercio Justo opera en dos ejes: apoyos de comercialización a 71 mil productoras y productores de maíz, arroz y trigo con una inversión de 5 mil 800 mdp, y créditos por 7 mil 200 mdp a través de Cosechando Soberanía, que en los últimos tres meses entregó 25 mil créditos y logró la venta de 3.2 millones de toneladas de maíz con contratos anticipados.

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