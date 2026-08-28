Nayarit libera de deudas a 3,763 productores del campo

La condonación y reducción de adeudos, junto con la liberación de garantías, alcanza a 795 mujeres productoras en el estado.

Productores con sombrero asisten al acto de entrega de constancias del programa Volver a Crecer en Santiago Ixcuintla, Nayarit

Productores de Santiago Ixcuintla asistieron a la entrega de constancias de liberación de adeudo del programa "Volver a Crecer".

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 28, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Santiago Ixcuintla, Nayarit, 27 de agosto de 2026.- Un total de 3 mil 763 productores agropecuarios de pequeña y mediana escala en Nayarit, entre ellos 795 mujeres, quedaron liberados de sus adeudos mediante el programa federal Volver a Crecer, impulsado por el Gobierno de México. El beneficio incluye la condonación o reducción de deudas, la liberación de garantías y la actualización de su situación en el Buró de Crédito.

La entrega de las constancias correspondientes fue encabezada por la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, y el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero.

López Gutiérrez señaló que el Gobierno federal mantiene atención directa a las necesidades del sector agropecuario y que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, existe el compromiso de coordinar esfuerzos entre instituciones para atender los retos del campo.

"Las cosas tienen que cambiar. ¿Y por qué me siento confiada en que van a cambiar? Porque hay una Presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que nos ha pedido responsabilizarnos de este tema y nos ayuda con las otras instituciones. Entonces no somos indiferentes, no estoy indiferente, estoy haciéndome responsable, estoy dando la cara frente a una situación que parece adversa, pero va a ser una gran oportunidad para un renacimiento del campo, estar mejor. Estamos con ustedes", dijo la secretaria durante el acto.

Por su parte, el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero destacó que las acciones permitirán a miles de familias superar cargas que durante años limitaron sus posibilidades de obtener financiamiento, invertir y hacer producir nuevamente sus tierras.

"Lo que el día de hoy se está llevando a cabo, que es la condonación para algunos productores, la disminución de la deuda de otros más, y el hecho de tener un trato directo entre instituciones y productores, que rompe con el ciclo perverso que tenía México de tener intermediarios o coyotes, como les llamamos comúnmente", expuso.

El mandatario estatal atribuyó el cambio a la voluntad de la presidenta Sheinbaum Pardo y afirmó que detrás de cada constancia hay una familia que podrá dejar atrás una carga y volver a invertir en su parcela. Navarro Quintero agradeció la presencia de López Gutiérrez en Nayarit y reiteró su reconocimiento a la Presidenta para mantener al sector rural entre las prioridades del Gobierno de México.

La liberación de adeudos en Nayarit se suma a las gestiones que productores de otros estados, incluido Querétaro, han impulsado ante el Gobierno federal para acceder a apoyos y condiciones equivalentes para el campo.

gobierno nayarit productores campo

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